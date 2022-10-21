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В ДЧС назвали причину скопления пожарных машин около Mega Park Алматы

В ДЧС назвали причину эвакуации людей в Mega Park Алматы Фото: Zakon.kz
21 октября в бот Telegram-канала Zakon.kz прислали фото пожарных машин около Mega Park Алматы. В ДЧС рассказали, что там проходят пожарно-тактические учения.

Основная цель учений – отработка методов и способов эвакуации, тушения пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей. Также в ходе учений проверяется готовность соответствующих служб ТРЦ к ликвидации условного пожара и обеспечению безопасной эвакуации посетителей из здания, тестирование технического оснащения и системы оповещения.

Mega Park, учения

Фото: Zakon.kz

10 августа Департамент по ЧС Нур-Султана совместно с противопожарной службой ТРЦ MEGA Silk Way провели полномасштабные пожарно-тактические учения.

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Анастасия Стативкина
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