В ДЧС назвали причину скопления пожарных машин около Mega Park Алматы

Фото: Zakon.kz

21 октября в бот Telegram-канала Zakon.kz прислали фото пожарных машин около Mega Park Алматы. В ДЧС рассказали, что там проходят пожарно-тактические учения.

Основная цель учений – отработка методов и способов эвакуации, тушения пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей. Также в ходе учений проверяется готовность соответствующих служб ТРЦ к ликвидации условного пожара и обеспечению безопасной эвакуации посетителей из здания, тестирование технического оснащения и системы оповещения. Фото: Zakon.kz 10 августа Департамент по ЧС Нур-Султана совместно с противопожарной службой ТРЦ MEGA Silk Way провели полномасштабные пожарно-тактические учения. Читайте также Водитель "Жигулей" насмерть сбил велосипедиста на трассе в Актюбинской области КНБ задержал преступную группу "Бейнеуские" В Петропавловске маршрутный автобус с пассажирами попал в аварию

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