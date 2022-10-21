У Минтруда появятся новые функции

Подготовлены поправки в постановление правительства о некоторых вопросах Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Cогласно документу у министерства появятся две новые задачи:

обеспечение соблюдения принципов равных возможностей, толерантности и недопущения ущемления прав по социальному, расовому, национальному и языковому признаку, а также предупреждение возникновения межэтнической и иной любой дискриминации в социально-трудовых отношениях;

анализ и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями.

Как поясняется, поправки разработаны в рамках исполнения поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева, данных на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана от 25 мая 2022 года , а также данных правительству 27 июля 2022 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 4 ноября.