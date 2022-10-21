В Кокшетау прошла выставка уникальных артефактов

Акмолинская область богата своими археологическими памятниками и историко-культурным наследием. В преддверии Дня Республики в областном центре прошла выставка "Ұлы Дала жауһарлары", организованная Управлением культуры.

Мероприятие началось с награждения ученых, краеведов, преподавателей, которые внесли свой вклад в изучение истории региона. Среди тех, кто удостоился награды, Динмухамед Канатбекулы. Молодой преподаватель ежегодно принимает участие в археологических раскопках. По его словам, через это он изучает богатую историю и национальные ценности казахского народа.

В летние месяцы мы активно участвовали в археологических раскопках со своими студентами. На раскопках в этом году было обнаружено много ценных экспонатов, относящихся к бронзовому веку. Мы провели исследование в селе Кеноткель Зерендинского района. На этой выставке представлены находки из трех курганов. Динмухамед Канатбекулы

На выставке были представлены материалы об историко-культурном наследии края и археологические находки. В их числе принадлежащие к эпохе бронзы и раннему железному веку орудия труда, конная упряжь, украшения, оружие и керамическая посуда, найденные в 2022 году в ходе археологических раскопок в Зерендинском и Бурабайском районах.

Фото: пресс-служба Управления культуры Акмолинской области

Наша история сегодня изучается, раскрываются новые подробности и входит в научный оборот по всему миру. Функционируют центры защиты артефактов, все объекты историко-культурного значения взяты под охрану государства. Сегодня на выставке представлены такие экспонаты, которые имеют глубокую историю. Поэтому мы должны и обязаны помнить и чтить наследие наших предков. Это главная ценность нашего народа. Директор областного историко-краеведческого музея Кудайберли Мырзабек

Стоит отметить, на сегодня в регионе 45 сакральных объектов: из них 10 объектов общенационального и 35 сакральных объектов регионального значения. В мероприятии активное участие приняли и студенты местных вузов, которым выпала возможность познакомиться с ценными экспонатами и наследием народа. Интерес к познанию бытия любой нации и народности возникает через его историю. Казахстан имеет многовековую историю, богатое наследие прошлого. Наша страна сумела сохранить свои культурно-исторические ценности.

Фото: пресс-служба Управления культуры Акмолинской области

Сегодня священный долг всех казахстанцев – культивировать все это среди подрастающего поколения и через это пробудить в нем национальное самосознание.

Напомним, Управлением культуры Акмолинской области ко Дню Республики планируется порядка 1000 мероприятий.