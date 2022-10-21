Стало известно о возможном переезде завода LG из России в Казахстан

21 октября стало известно, что компания LG планирует перенести производство из России в Казахстан или Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщает, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана обсуждает с LG открытие нового завода.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в МЦРИАП.

В Казахстане у LG с 1998 года уже работал завод, но закрылся несколько лет назад. На заводе производились холодильники, стиральные машины и телевизоры.

Как считает российский аналитик "Финам" Леонид Делицын, перенос производства в Узбекистан будет выгоднее, чем в Казахстан, в силу более дешевой рабочей силы. Но рынок Казахстана более привлекателен из-за доходов на душу населения.