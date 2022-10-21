Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Стало известно о возможном переезде завода LG из России в Казахстан

Стало известно о возможном переезде завода LG из России в Казахстан Фото: lg.com
21 октября стало известно, что компания LG планирует перенести производство из России в Казахстан или Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщает, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана обсуждает с LG открытие нового завода.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в МЦРИАП.

В Казахстане у LG с 1998 года уже работал завод, но закрылся несколько лет назад. На заводе производились холодильники, стиральные машины и телевизоры.

Как считает российский аналитик "Финам" Леонид Делицын, перенос производства в Узбекистан будет выгоднее, чем в Казахстан, в силу более дешевой рабочей силы. Но рынок Казахстана более привлекателен из-за доходов на душу населения.

Читайте также

Единый оператор призвал ИТ-сообщество к совместному развитию экосистемы цифровой маркировки

"Яндекс.Доставка" привезет документы из ЦОНа на дом

Разработчики WhatsApp анонсировали новую функцию

Анастасия Стативкина
Россия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
авто
В Астане мужчина прилюдно убил девушку в обувном магазине
КНБ задержал преступную группу "Бейнеуские"
КНБ задержал преступную группу "Бейнеуские"
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления