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Сотрудники ЦОНов поднимают настроение своим клиентам

Сотрудники ЦОНов поднимают настроение своим клиентам Фото: НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
В Госкорпорации организовали акцию в честь Дня Республики. Сотрудники ЦОНов с утра начали раздавать своим клиентам плиточный шоколад Kazakhstan, а также сувенирные флажки.

Услугополучатели получили уже более 1000 сладостей с государственной символикой. Мероприятие организовано в поддержку единства народа страны, позитивного настроения к предстоящему национальному празднику и для пробуждения патриотических чувств соотечественников.

Акция продлится сегодня до вечера.

К слову, в связи с праздничными днями в субботу ЦОНы и СпецЦОНы будут работать, как и в будни – до 18:00, а дежурные ЦОНы – до 20:00.

Понедельник, 24 октября, будут работать только дежурные ЦОНы и СпецЦОНы. В этот день клиентов будут принимать с 9:00 до 13:00.

23 и 25 октября являются выходными днями.

С 26 октября ЦОНы и СпецЦОНы будут работать в привычном для граждан режиме.

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