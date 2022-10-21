В одном из поселков Акмолинской области открыт историко-краеведческий музей

В школе поселка Бестобе Степногорска появился новый культурный объект. Музей будет знакомить жителей и гостей поселка с историей уникального и красивого края. Работа музея направлена на формирование исторического сознания и патриотизма.

Открытие историко-краеведческого музея жители поселка Бестобе ждали довольно давно. Школьный музей станет излюбленным местом не только учащихся, но и всех сельчан. Здесь они будут получать больше знаний, развивать творчество и узнавать много полезной информации.

Цель проекта – изучение культурного наследия, аспектов национального казахского менталитета, языка, музыки, культуры, литературы, их совершенствование и сохранение, пропаганда бесценного духовного наследия. Таким образом, формируется духовное богатство, любовь подрастающего поколения к своей земле, к наследию предков, гордость и ответственность за процветание своей страны.

На торжественной церемонии открытия аким поселка Бестобе Сырым Кабай подчеркнул, что для сельчан сегодня особенный день. Руководство культурного объекта сделало так, чтобы музей был интересен разным посетителям с разными интересами.

Теперь посетители будет не просто интересно проводить досуг, но и получать новые знания. Казахская степь – Ұлы дала является началом цивилизации и преемственностью гуманизма на протяжении многих веков, начиная с древнейшего времени до суверенного государства. Как было сказано – "В истории нет ничего такого, за что было бы стыдно казахскому народу", у нас есть исторические достижения, которыми мы гордимся во всеобъемлющем пространстве Великой степи", – сказал Сырым Кабай.

Фото: пресс-служба акимата Кокшетау

Затем вручил ключ от историко-краеведческого музея его директору. Для всех желающих была проведена экскурсия по зданию. Гости церемонии ветераны труда, жители поселка уверены, что именно такие подарки делают настоящий праздник.

Мы рады, что в преддверии вновь возрожденного праздника Дня Республики, теперь он стал национальным, у нас такое радостное событие. Считаем, что открытие музея даст новый импульс для развития учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской деятельности наших детей, – делятся жители поселка Бестобе.

С момента старта программы "Рухани жаңғыру", программы модернизации общественного сознания в Казахстане было запущено 13 специальных проектов, среди которых "100 новых лиц Казахстана", "Сакральная география Казахстана", "Туған жер", "100 новых учебников", "Казахстанская культура в современном мире".

Данные спецпроекты реализуют центральные государственные и местные исполнительные органы с большим вовлечением общества. Среди мероприятий и открытие историко-краеведческого музея в средней школы №2 поселка Бестобе в канун празднования Дня Республики Казахстан.