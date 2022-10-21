Водитель "Жигулей" насмерть сбил велосипедиста на трассе в Актюбинской области

21 октября ночью в Актюбинской области водитель на трассе Актобе – Астрахань сбил велосипедиста. Мужчина скончался на месте ДТП, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 21 октября в 00:35 водитель автомашины Lada 210740, двигаясь со стороны поселка Шубаркудук в направлении города Кандыагаш, на 175 км автодороги Актобе – Астрахань возле села Жаксымай Темирского района допустил наезд на 50-летнего велосипедиста.

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

По данному факту начато досудебное расследование.

22 августа в Алматинской области водитель сбил пенсионера на велосипеде и скрылся с места ДТП. 81-летний мужчина был доставлен в больницу.