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Водитель "Жигулей" насмерть сбил велосипедиста на трассе в Актюбинской области

Водитель "Жигулей" насмерть сбил велосипедиста на трассе в Актюбинской области Фото: Zakon.kz
21 октября ночью в Актюбинской области водитель на трассе Актобе – Астрахань сбил велосипедиста. Мужчина скончался на месте ДТП, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 21 октября в 00:35 водитель автомашины Lada 210740, двигаясь со стороны поселка Шубаркудук в направлении города Кандыагаш, на 175 км автодороги Актобе – Астрахань возле села Жаксымай Темирского района допустил наезд на 50-летнего велосипедиста.

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

По данному факту начато досудебное расследование.

22 августа в Алматинской области водитель сбил пенсионера на велосипеде и скрылся с места ДТП. 81-летний мужчина был доставлен в больницу.

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