Центр семейного здоровья открылся в одном из поселков Акмолинской области

В селе Коянды Целиноградского района в преддверии национального праздника Дня Республики Казахстан открылся новый Центр семейного здоровья.

Медицинское учреждение, оснащенное современным оборудованием, начало работу при спонсорской поддержке частного предпринимателя Салтанат Дженалаевой.

В торжественной церемонии открытия приняли участие исполнительный секретарь областного филиала партии Amanat Айна Мусралимова, заместитель акима Целиноградского района Алма Айткужинова, которые поздравили жителей села с этим радостным событием.

Фото: пресс-служба акимата Целиноградского района

После торжественной церемонии разрезания ленты руководство поликлиники продемонстрировало оснащенность медицинских кабинетов. Все они оборудованы согласно требованиям. На первом этаже здания расположены 22 кабинета, такие как УЗИ, офтальмология, стоматология, скрининг и даже дневной стационар на 7 мест. На втором этаже будут функционировать Центр амбулаторной хирургии, реабилитационное отделение и кабинеты консультативно-диагностического обслуживания.

Деятельность медцентра ориентирована в первую очередь на обеспечение качественного медицинского обслуживания населения.

Фото: пресс-служба акимата Целиноградского района

Строительство центра осуществлялось в рамках ГЧП: инвестор построил здание и закупил новое оборудование. Все услуги населению будут оказываться в рамках государственного социального заказа. На сегодняшний день предпринимателем в этот проект инвестировано 280 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата Целиноградского района

Кроме того, планируется дооснащение в сумме 70 млн тенге на приобретение рентген-оборудования, хирургического оборудования, оборудования для реабилитации.

Проектная мощность поликлиники – 200 посещений в смену. Прием будут вести 8 врачей общей практики, 17 специалистов среднего и младшего медперсонала, а также 13 приглашенных профильных специалистов.

Фото: пресс-служба акимата Целиноградского района

На сегодняшний день Центр семейного здоровья оказывает медицинские услуги 8 тысячам человек.