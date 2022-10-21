В Таразе возле речки полицейские нашли мешок с оружием

Фото: Zakon.kz

В Таразе полицейские обнаружили 19 октября схрон с оружием и боеприпасами возле речки. Боевой арсенал был похищен в ходе массовых беспорядков в январе, сообщает Zakon.kz.

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