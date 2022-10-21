В Таразе возле речки полицейские нашли мешок с оружием
Фото: Zakon.kz
В Таразе полицейские обнаружили 19 октября схрон с оружием и боеприпасами возле речки. Боевой арсенал был похищен в ходе массовых беспорядков в январе, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Жамбылской области, из мешка были изъяты гладкоствольное ружье марки МР-133, гладкоствольное ружье 20-го калибра, ружье марки Pietta GHIBLI, 30 патронов калибра 9 мм и штык-нож.
По данному факту начато досудебное расследование, назначена судебно-баллистическая экспертиза.
13 июня полицейские на одной из улиц Тараза за гаражом обнаружили схрон оружия.
Также 6 мая в городе был обнаружен крупный схрон. Полицейские изъяли автоматы, пистолеты, гранаты, патроны, бронежилеты, шлемы, наколенники и противогазы.
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