В акимате Алматинской области рассказали о профилактике дорожной безопасности

На территории Алматинской области на постоянной основе ведется работа по обеспечению безопасности дорожного движения. К этой деятельности подключены и эксперты, задачей которых является анализ причин ДТП с тяжкими последствиями.

Как отмечают сотрудники дорожной полиции, основными причинами ДТП являются: слабое или отсутствие освещения на проезжей части и пешеходных переходах; отсутствие либо неудовлетворительное состояние тротуаров; недостаточное количество пешеходных переходов; превышения скоростного режима, нарушения правил маневрирования.

Сюда же входят нарушение правил движения пешеходами или иными участниками дорожного движения; нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения; несоблюдение дистанции и другие грубые нарушения ПДД.

Отметим, что все эти факторы серьезно увеличивают риски ДТП между транспортными средствами и с участием пешеходов. Вместе с тем на безопасность дорожного движения в первую очередь влияет состояние дорог и улиц.

Для улучшения качества дорог и улиц до 95% необходимо ежегодно ремонтировать не менее 1100 км (370 км дорог и 725 км улиц). На это ежегодно требуется выделение из бюджета более 55 млрд тенге (20 млрд тенге на ремонт дорог и 35 млрд тенге на ремонт улиц).

Эти средства предусмотрены в проекте местного бюджета на 2023 год.

В качестве оперативных мер совместно с Департаментом полиции на 12 аварийно-опасных участках дорог республиканского значения в пилотном режиме произведен монтаж аппаратно- программных комплексов "Сергек". В случае положительного прохождения пилотного режима планируется установка комплексов на 195 участках дорог республиканского значения. Глава Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Алмас Батанов

Также параллельно проводится аудит безопасности дорожного движения на аварийных участках улиц и дорог, для проектной документации. С этого года планируется разработка геоинформационной платформы и паспортизация дорог в рамках проекта "цифровой двойник".

На разработку портала в проекте местного бюджета на 2023 год предусмотрены средства в объеме 396 млн тенге.

Со следующего года аудит БДД будет проводиться комплексно с привлечением международных экспертов (Восточный Альянс за безопасный и устойчивый транспорт EASST).

По итогам аудита со следующего года аварийные участки улиц и дорог будут обустраиваться в рамках текущего и среднего ремонта с применением вышеуказанных решений (островки безопасности, тротуарные мысы и кольцевые пересечения).