Из Казахстана пытались вывезти 9 краснокнижных соколов

Фото: pixabay

20 октября в Жамбылской области пограничники задержали группу неизвестных лиц, которые планировали вывезти из страны краснокнижных птиц. Контрабандный груз хотели отправить в Кыргызстан, сообщает Zakon.kz.

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