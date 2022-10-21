Из Казахстана пытались вывезти 9 краснокнижных соколов
Фото: pixabay
20 октября в Жамбылской области пограничники задержали группу неизвестных лиц, которые планировали вывезти из страны краснокнижных птиц. Контрабандный груз хотели отправить в Кыргызстан, сообщает Zakon.kz.
Как сказано в сообщении пресс-службы Минэкологии, всего злоумышленники планировали вывезти 9 краснокнижных соколов-балобанов.
Также отмечено, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие, добавили в ведомстве.
В сентябре стало известно, что из Казахстана в ОАЭ пытались вывезти золото на 84 млн тенге.
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