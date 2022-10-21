Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Мурал Димаша Кудайбергена появился в колонии Карагандинской области

Мурал Димаша Кудайбергена появился в колонии Карагандинской области Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
В Карагандинской области ко Дню Республики осужденный нарисовал на стене колонии мурал всемирно известного певца, композитора и заслуженного деятеля Казахстана Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

По данным polisia.kz, мурал Димаша появился на трехметровой парадной стене актового зала учреждения №33.


Мурал Димаша Кудайбергена появился в колонии Карагандинской области

Фото: polisia.kz

Художнику карагандинской колонии потребовалось пять дней на создание шедевра. Возле портрета Димаша осужденный добавил строки одной из своих любимых песен "Қазақстан".

24 июня 2020 года стало известно, что на стене дома в центре Алматы – на пересечении улиц Сейфулина и Кабанбай батыра – появился мурал с изображением Димаша Кудайбергена.

Димаш на такой подарок от своих поклонников отреагировал лишь 3 августа и объяснил, почему так долго молчал. Он поблагодарил автора мурала и пожелал художникам процветания. Димаш отметил, что искренне рад появлению мурала в свою честь и благодарен землякам, поклонникам его таланта за такой подарок.

Читайте также

В одном из поселков Акмолинской области открыт историко-краеведческий музей

В Кокшетау прошла выставка уникальных артефактов

Казахстанцы поддержали челлендж в честь Дня Республики

Динара Халдарова
Кудайберген Димаш Караганда Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
авто
В Астане мужчина прилюдно убил девушку в обувном магазине
недвижимое имущество
Алматинка удивилась объявлению о сдаче в аренду квартиры в черновой отделке
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления