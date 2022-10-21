Мурал Димаша Кудайбергена появился в колонии Карагандинской области

В Карагандинской области ко Дню Республики осужденный нарисовал на стене колонии мурал всемирно известного певца, композитора и заслуженного деятеля Казахстана Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

По данным polisia.kz, мурал Димаша появился на трехметровой парадной стене актового зала учреждения №33.





Фото: polisia.kz



Художнику карагандинской колонии потребовалось пять дней на создание шедевра. Возле портрета Димаша осужденный добавил строки одной из своих любимых песен "Қазақстан".

24 июня 2020 года стало известно, что на стене дома в центре Алматы – на пересечении улиц Сейфулина и Кабанбай батыра – появился мурал с изображением Димаша Кудайбергена.

Димаш на такой подарок от своих поклонников отреагировал лишь 3 августа и объяснил, почему так долго молчал. Он поблагодарил автора мурала и пожелал художникам процветания. Димаш отметил, что искренне рад появлению мурала в свою честь и благодарен землякам, поклонникам его таланта за такой подарок.