Bereke Bank запустил рефинансирование автокредитов

АО "Bereke Bank" (бывший Сбербанк Казахстан) запустил программу рефинансирования автокредитов. Заемщики других банков и микрофинансовых организаций могут переоформить имеющийся автокредит, снизив ежемесячный платеж или пересмотрев срок финансирования.

В рамках программы можно выбрать комфортный срок по рефинансируемому автокредиту до 7 лет. Еще одним плюсом в отношении клиентов со стороны банка и оказания поддержки клиентам на пути к снижению размера ежемесячного платежа является отсутствие требования о подтверждении дохода по займам с суммой до 10 млн тенге.

Для автовладельцев дополнительным преимуществом рефинансирования также станет:

дополнительное снижение ставки до 21,49% после регистрации договора залога на Bereke Bank;

возможность снизить общую переплату, так как средняя ставка вознаграждения по автокредитам на рынке составляет от 27% до 33%;

отсутствие комиссий и взносов по страхованию.

Большинство автовладельцев, выплачивающих автокредиты, полученные по высоким процентам, хотят снизить свою финансовую нагрузку и иметь возможность перенаправить эти деньги в семейный бюджет или на другие срочные нужды. Учитывая потребности рынка, Bereke Bank запустил программу рефинансирования автокредитов. Клиенты нашего банка на выгодных для себя условиях могут не только снизить ставку вознаграждения по имеющемуся займу и ежемесячный платеж по нему, но и подобрать наиболее комфортный график платежей, а также увеличить срок выплат. Председатель правления АО "Bereke Bank" Нурсултан Таскаранов

Подать заявку на рефинансирование можно в любом отделении Bereke Bank в 17 регионах Казахстана. После одобрения заявки банк перечислит деньги на погашение всей задолженности в другом банке или микрофинансовой организации, где был ранее оформлен автокредит. Далее заемщик будет оплачивать кредит в АО "Bereke Bank" по новой сниженной ставке.

Дополнительную информацию можно получить в отделениях и на сайте Bereke Bank, а также позвонив в контакт-центр по номеру 5030.

ГЭСВ от 23,74%

Лицензия №1.2.199/93/31 от 20.09.22 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка