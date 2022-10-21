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В Уральске масштабно отметят День Республики

В Уральске масштабно отметят День республики Фото: пресс-служба акимата Уральска
Указом президента страны Касым-Жомарта Токаева в 2022 году впервые за много лет в Казахстане вновь будут отмечать государственный праздник – День Республики.

Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Это был первый шаг страны на пути к независимости.

Декларация провозгласила суверенитет Казахской ССР и декларировала политико-правовые основы Казахстана как независимого государства. В ней впервые были закреплены такие принципы государственности как целостность, неделимость и неприкосновенность территории, развитие культуры народов и их языков, укрепление национальной самобытности. Республика получила право на создание собственных внутренних войск, органов государственной безопасности и внутренних дел.

В 2001 году 25 октября был включен в перечень государственных праздников, но в 2009 году эта дата была исключена из списка. И вот через 13 лет эта дата вновь будет отмечаться как национальный праздник страны.

В Уральске запланирован ряд массовых культурных и спортивных мероприятий. По случаю государственного праздника будут проводиться художественные выставки, спортивные и культурные фестивали, интеллектуальные игры, акции.

Около 30 масштабных мероприятий пройдут в разных районах областного центра, среди которых планируется проведение городского патриотического форума ко Дню Республики под названием "Егемен елімнің жасұланымын!". Силами артистов областных и городских культурных организаций будет проведен торжественный праздничный концерт во Дворце культуры молодежи.

Накануне праздника состоится торжественное открытие многоквартирного жилого дома по ул. Искалиева, 149, построенного в рамках программы "Реновация ветхого жилья". Жителям будут вручены ключи от новых квартир. А на ул. Кердери, 172 будет открыт новый двор, отремонтированный с участием жителей дома по программе "Комплексное благоустройство двора". Жильцы сами выбирали проект современного и комфортабельного двора, участвовали в его разработке и реализации.

В Уральске масштабно отметят День республики

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Также в Уральске пройдет долгожданное открытие "Зеленого бульвара" по проспекту им. Абулхаир хана и улице им. С. Датова. На 13 тысячах квадратных метров разместились детские и спортивные площадки, скамейки, урны, фонари освещения, красивые клумбы и деревья. Стоит отметить, что ни одно дерево или кустарник не пострадали при строительстве. Это место претендует на то, чтобы стать излюбленным местом досуга горожан и гостей города.

В Уральске масштабно отметят День республики

Фото: пресс-служба акимата Уральска

В день праздника – 25 октября – с утра на площади Первого Президента состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага и исполнение Государственного гимна Казахстана, а в городском парке культуры и отдыха пройдет массовый забег, приуроченный ко Дню Республики. Завершится праздничный день вечерним концертом с участием звезд казахстанской эстрады и красочным салютом на главной площади Уральска.

В Уральске масштабно отметят День республики

Фото: пресс-служба акимата Уральска

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