В Атырау при стрельбе погиб один человек

Утром 21 октября в Атырау произошла перестрелка. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, трагедия случилась из-за конфликта между молодыми людьми.

Как уточнили в полиции, в результате перестрелки в микрорайоне Атырау-2 погиб мужчина 2001 года рождения. Кроме того, еще двое получили ранения.

Пострадавших, по данным ведомства, отвезли в областную больницу.

Также стражи порядка пояснили, что трагедии предшествовал конфликт между молодыми людьми.

Личности тех, кто участвовал в инциденте, уже установили.

В дополнении сказано, что начато расследование. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.

18 октября днем в Сатпаеве произошло дерзкое покушение на убийство – неизвестный выстрелил в молодого человека на глазах прохожих.