Шайба игрока "Барыса" попала в список лучших в КХЛ
Молодой казахстанский хоккеист занял 6-е место в рейтинге лучших голов КХЛ за 7-ю неделю чемпионата. Он отличился за свой родной клуб, забив одну из шайб в противостоянии "Барыса" и "Амура". Тогда астанчане праздновали победу над гостями из Хабаровска – 5:1.
Это будет первое официальное противостояние "Барыса" и "Металлурга" в текущем сезоне КХЛ. До этого они встречались дважды в "предсезонке": в первом матче сильнее были казахстанцы – 3:2, а в другом "Магнитка" была удачливее – 5:2.
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