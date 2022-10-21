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Шайба игрока "Барыса" попала в список лучших в КХЛ

Хоккей Лучший гол Фото: Instagram/shaikhmeddenov
В преддверии матча астанинского "Барыса" с магнитогорским "Металлургом" Континентальная хоккейная лига опубликовала Топ-10 красивых голов 7-й недели чемпионата с участием шайбы казахстанца Ансара Шайхмедденова, сообщает Zakon.kz.

Молодой казахстанский хоккеист занял 6-е место в рейтинге лучших голов КХЛ за 7-ю неделю чемпионата. Он отличился за свой родной клуб, забив одну из шайб в противостоянии "Барыса" и "Амура". Тогда астанчане праздновали победу над гостями из Хабаровска – 5:1.

К сожалению, Ансар Шайхмедденов из-за травмы не сможет помочь своему коллективу в ближайшем матче с "Металлургом", который пройдет на "Барыс Арене" 21 октября. Начало матча – в 19:30.

Это будет первое официальное противостояние "Барыса" и "Металлурга" в текущем сезоне КХЛ. До этого они встречались дважды в "предсезонке": в первом матче сильнее были казахстанцы – 3:2, а в другом "Магнитка" была удачливее – 5:2.

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