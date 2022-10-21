Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара снова вырос на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 470,60 тенге, поднявшись на 2,16 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,63 тенге (+0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 64,85 тенге (+0,27).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 458,01 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473-479 тенге, евро – по 461-466 тенге, российские рубли – по 7,15-7,45 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 октября.

Так, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent понизилась на 0,1% до 92,26 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на американскую нефть марки WTI снизилась на 0,03% до 84,47 доллара за баррель.

Читайте также

Курсы валют на 21 октября в обменниках Казахстана

Курс доллара продолжил снижение на торгах 20 октября

Аким Алматы прокомментировал рост цен на продукты

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
недвижимое имущество
Алматинка удивилась объявлению о сдаче в аренду квартиры в черновой отделке
авто
В Астане мужчина прилюдно убил девушку в обувном магазине
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления