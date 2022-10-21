Курс доллара снова вырос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 470,60 тенге, поднявшись на 2,16 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,63 тенге (+0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 64,85 тенге (+0,27).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 458,01 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473-479 тенге, евро – по 461-466 тенге, российские рубли – по 7,15-7,45 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 октября.

Так, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent понизилась на 0,1% до 92,26 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на американскую нефть марки WTI снизилась на 0,03% до 84,47 доллара за баррель.