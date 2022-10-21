Оливейра выступит против Махачева в самом зрелищном UFC

В ночь с 22 по 23 октября состоится UFC 280 с весьма впечатляющей подборкой бойцов. Главным событием вечера станет бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева за титул чемпиона в легком весе. И это не единственный повод включить прямой эфир.

Первый пояс Махачева?

Бразилец Чарльз Оливейра (33-8-0) находится на третьей строчке официального рейтинга UFC независимо от весовой категории. В 2021 году Оливейра завоевал вакантный пояс чемпиона в легком весе в бою с Майклом Чендлером и успешно защитил его против Дастина Порье в конце этого же года. В мае 2022 бразильцу предстояла вторая защита против Джастина Гейджи, но чемпион превысил нужный вес на 200 граммов и был лишен титула. Воскресный бой даст Оливейре возможность вернуть потерянный пояс.

Для Ислама Махачева (22-1-0), который занимает четвертую позицию рейтинга в легком весе, встреча с Оливейрой станет первым шансом получить титул чемпиона UFC. На данный момент российский боец ведет победную серию из 10 боев. Статистику портит только поражение от Адриану Мартинса, схватка с которым состоялась в начале профессиональной карьеры Махачева под эгидой UFC в 2015 году.

Сможет ли Махачев завоевать свой первый титул в UFC?

Коэффициенты от Parimatch: Оливейра - 2.85, Махачев - 1.46

Вторая защита Стерлинга

Со-главным событием UFC 280 станет защита пояса действующего чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (21-3-0) против бывшего обладателя титула Ти Джея Диллашоу (18-4-0). Стерлинг завоевал титул 7 марта 2021 года в бою с Петром Яном в результате дисквалификации россиянина за запрещенный прием. История получилась довольно скандальная — ходили слухи, что Стерлинг симулировал травму, чтобы обеспечить себе победу. Но повторная встреча с Яном уже за защиту титула завершилась с таким же исходом, положив конец спекуляциям.

У бывшего чемпиона Диллашоу не менее интересная история. Американец завоевал пояс в 2017 году в схватке против Коди Гарбрандта и успешно отстоял его в матче-реванше. Далее Ти Джей нацелился на титул в наилегчайшем весе. Его противником в поединке 20 января 2019 года стал Генри Сехудо, который уверенно завершил бой нокаутом. Соперники договорились организовать титульный бой, который впоследствии был отменен из-за провального доппинг-теста Диллашоу. В результате расследования Ти Джей был лишен титула в легчайшем весе и отстранен на два года.

Удастся ли Стерлингу удержать чемпионский титул?

Коэффициенты от Parimatch: Стерлинг - 1.57, Диллашоу - 2.50

Специально к такому событию Parimatch подготовил бонусы. Забирайте на сайте и заряжайте на лучшие бои!