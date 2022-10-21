Стрелявшего на трассе Нур-Султан – Караганда мужчину задержали полицейские
Им оказался 39-летний житель Астаны, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по ст. 293 УК РК.
Во время обыска у подозреваемого изъяли револьвер марки "Наган" и патроны к нему в количестве 57 штук.
По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
6 сентября в полицию поступило заявление 19-летнего парня о том, что неподалеку от поселка Жибек-Жолы неизвестные лица повредили принадлежащую ему автомашину Toyota Land Cruiser-200.
Как сообщили очевидцы, один из мужчин достал пистолет и совершил несколько выстрелов в участников инцидента.
Полицейские установили, что на трассе Нур-Султан – Караганда между неизвестными лицами произошел конфликт. С места происшествия были изъяты прострелянные гильзы, газовый баллон. Была назначена экспертиза.
Предварительно установлено, что инцидент с применением оружия произошел среди группы местных жителей по причине неприязненных отношений.