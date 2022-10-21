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Законодательство РК

Стрелявшего на трассе Нур-Султан – Караганда мужчину задержали полицейские

задержание Фото: polisia.kz
В Акмолинской области полицейские 18 октября задержали мужчину, стрелявшего в водителей на трассе, сообщает Zakon.kz.

Им оказался 39-летний житель Астаны, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по ст. 293 УК РК.

Во время обыска у подозреваемого изъяли револьвер марки "Наган" и патроны к нему в количестве 57 штук.

По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

6 сентября в полицию поступило заявление 19-летнего парня о том, что неподалеку от поселка Жибек-Жолы неизвестные лица повредили принадлежащую ему автомашину Toyota Land Cruiser-200.

Как сообщили очевидцы, один из мужчин достал пистолет и совершил несколько выстрелов в участников инцидента.

Полицейские установили, что на трассе Нур-Султан – Караганда между неизвестными лицами произошел конфликт. С места происшествия были изъяты прострелянные гильзы, газовый баллон. Была назначена экспертиза.

4 августа в Алматинской области в селе Узынагаш произошел вооруженный конфликт. Один человек погиб, двое пострадали.

Предварительно установлено, что инцидент с применением оружия произошел среди группы местных жителей по причине неприязненных отношений.

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Анастасия Стативкина
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