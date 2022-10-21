Чем зарядить себя в выходные: прогноз эксперта на матчи сезона Parimatch Pro Hokei Ligasy 2022

Конец недели порадует всех поклонников хоккея зрелищными противостояниями. Эксперт Parimatch Константин Пушкарев поделился своим мнением о главных хоккейных матчах выходных.

"Алматы" – "Сарыарка"

По словам эксперта, для лидера турнирной таблицы, хоккейного клуба "Сарыарка", официальным партнером которого является Parimatch, "Алматы" не станет соперником, об которого можно "споткнуться" и прервать серию из 14 побед.

Хоккейный клуб "Алматы" идет по сезону не в лучших кондициях. На счету у команды 9 поражений и всего 3 выигранных матча.

Прогноз: победа "Сарыарки".

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Алматы" – 11.50, Ничья – 9.10, "Сарыарка" – 1.11

"Торпедо" – "Иртыш"

Оба клуба до старта чемпионата казались очень молодыми, не до конца укомплектованными командами, у которых не шла игра. Но текущий сезон показывает совершенно обратное. Относительно недавно павлодарскому "Иртышу" удалось одержать победу над одним из фаворитов чемпионата, кокшетауским "Арланом". Тогда матч завершился со счетом 6:2 в пользу павлодарцев. Константин Пушкарев уверен, что в этих матчах каждая из команд может забрать очки.

Прогноз: "Торпедо" и "Иртыш" заберут по одной победе в двух матчах.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Торпедо" – 1.51, Ничья – 4.70, "Иртыш" – 4.50