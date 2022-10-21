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Токаев принял общественного деятеля Жабала Ергалиева

Токаев принял общественного деятеля Жабала Ергалиева Фото: akorda.kz
21 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев принял писателя, журналиста, общественного деятеля, члена Совета сенаторов при Сенате Парламента РК Жабала Ергалиева.

По информации Акорды, на встрече обсуждался ряд актуальных вопросов общественной жизни.

Жабал Ергалиев высказал свою поддержку реформам, осуществляемым по инициативе президента.

Жабал Ергалиев родился 30 октября в 1952 году в Кокшетауской области.

С 1995 года член Союза писателей Казахстана, член правления Союза писателей РК. Член главных редакторов РК. Лауреат премии Союза журналистов Казахстана, Международной премии имени Жамбыла. В 2010 году на республиканском творческом конкурсе, проводимом партией "Нұр Отан" "Елім деп соққан жүрегім", его публикации заняли второе место.

Он первым поднял вопрос о присвоении Кокшетаускому музыкальному училищу имени певца Биржан-сала и о сооружении памятника Абылай хана в Кокшетау. Как член творческой комиссии по созданию памятника Абылай хану лично привез из Туркестана капсулу с землей с места захоронения Абылай хана. Был также инициатором и активным руководителем кампании по увековечиванию памяти Карасай батыра. Он произвел исследовательскую работу по нахождению места захоронения Карасай батыра, возглавлял Общественный фонд Карасай батыра.

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