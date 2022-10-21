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Как шымкентцы встречают День Республики?

Как шымкентцы встречают День Республики? Фото: пресс-служба акимата города Шымкент
Шымкент готов отметить национальный праздник торжественно, как говорится, с огоньком, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, акцент делается на мероприятия, рассказывающие о прошлом и настоящем города, продвигающие талантливую молодежь, повышающие культурный уровень горожан, подчеркивающие статус города как третьего мегаполиса страны.

Главным событием в череде праздничных мероприятий ко Дню Республики в Шымкенте станет большое красочное представление, которое состоится 22 октября (начало – в 15:00) в выставочным центре "Корме". На нем ожидается выступление фольклорных ансамблей, солистов городского театра оперы и балета, других музыкантов.

21 октября в городских библиотеках пройдут мероприятия и вечера "Қазақ елі", "Қазақстаным – қара шаңырағым", "Тұғыры биік туған ел". На территории исторического комплекса "Шымкала" и в выставочном центре "Көрме" состоятся патриотические встречи с молодежью, а молодежный ресурсный центр проведет республиканский форум и гала-концерт "Караван доброты". В этот же день на территории одной из индустриальных зон откроется новое предприятие QAZALPACK. Это единственное в Центральной Азии предприятие по производству комплектов алюминиевой банки и крышки для напитков. В год завод будет выпускать до 750 млн комплектов в год.

22 октября в городе откроют проектный офис "Площадь единства", состоится творческий вечер оперной певицы У. Сеиловой, а на сцене русского драматического театра покажут "Очень простую историю".

23 октября жителей и гостей города на свои спектакли приглашает русский драмтеатр.

24 октября в библиотеках пройдет час истрории "Отаным алтын бесігім" и исторический вечер "Қазахстан – байтақ өлкем, кең арнам".

Сам День Республики – 25 октября – обещает быть очень насыщенным. На площади АДЦ пройдут консультации для горожан по ознакомлению с государственными услугами. В парке Независимости состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага, оттуда же, с площади Ордабасы, стартует автопробег с флагами. Весь праздничный день в городе будет идти благотворительная акция – подарки получат малообеспеченные семьи. Библиотеки организуют воспитательный час и патриотический вечер. Завершит праздник показ драмы "Ат жалман ғасыр" в Казахском академическом драмтеатре.

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