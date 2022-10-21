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"Барыс" объявил состав против "Металлурга" в матче КХЛ

Хоккей Барыс Металлург Фото: hcbarys.kz
21 октября в рамках регулярного чемпионата КХЛ астанинский "Барыс" сыграет на домашнем льду против магнитогорского "Металлурга", одного из лидеров Восточной конференции. За час до игры хозяева назвали список хоккеистов, которые выйдут против гостей, сообщает Zakon.kz.

В 19:30 на столичный лед в составе казахстанского хоккейного клуба "Барыс" на матч с "Металлургом" в стартовой пятерке выйдут:

Энтони Луис – Линден Вей (С) – Никита Михайлис – Эдуард Сергиенко – Джесси Грэм. Далее последуют Кирилл Савицкий – Антон Сагадеев – Джереми Бракко – Иван Мищенко – Нельсон Ножье. За ними пойдут Кирилл Максимов – Аркадий Шестаков – Егор Петухов, Кристофер Биграс – Михаил Григорьев. В качестве заменяющих Алихан Асетов – Дмитрий Гурков – Батырлан Муратов.

Вратари: Никита Бояркин и Юлиус Гудачек.

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