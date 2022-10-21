"Барыс" объявил состав против "Металлурга" в матче КХЛ
В 19:30 на столичный лед в составе казахстанского хоккейного клуба "Барыс" на матч с "Металлургом" в стартовой пятерке выйдут:
Энтони Луис – Линден Вей (С) – Никита Михайлис – Эдуард Сергиенко – Джесси Грэм. Далее последуют Кирилл Савицкий – Антон Сагадеев – Джереми Бракко – Иван Мищенко – Нельсон Ножье. За ними пойдут Кирилл Максимов – Аркадий Шестаков – Егор Петухов, Кристофер Биграс – Михаил Григорьев. В качестве заменяющих Алихан Асетов – Дмитрий Гурков – Батырлан Муратов.
Вратари: Никита Бояркин и Юлиус Гудачек.
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