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The International в плей-офф: прогнозы экспертов на полуфинал верхней сетки

The International в плей-офф: прогнозы экспертов на полуфинал верхней сетки Фото: Zakon.kz
The International стремительно близится к развязке. Уже определились участники полуфинала верхней сетки, который состоится 22 октября. Киберспортсмены Ghostik, Alwayswannafly и ALOHADANCE поделились с Parimatch прогнозами на завтрашние матчи, сообщает Zakon.kz.

Thunder – Secret

Открывают полуфинал коллектив из Южной Америки Thunder Awaken и европейская команда Team Secret. Команды встречались дважды в этом году, в ESL One Malaysia и групповом этапе TI, с одной победой Secret и одной ничьей. Эксперты уверены, что команда Puppey возьмет верх в противостоянии.

Андрей Ghostik Кадык:

"У Secret "новая" дота, они играют на все 3 атакующие позиции, и если у кого-то не пойдет игра, остальные коры будут заполнять пространство для камбэка. У Thunder очень темповая дота и высокое качество саппортов, но Secret "нашли" игру нынешнего патча. Они должны победить”.

Андрей Alwaywannafly Бондаренко:

"Secret не на шутку разогнались, команда более чем подготовлена к турниру. Могу выделить очень сильные линии, "свой" проверенный драфт. Если Puppey не будет делать никаких тестов, то должны всухую победить. Перуанцам очень повезло с сеткой, EG довольно-таки слабые по драфту, проиграли чисто на метовом пике. Мой прогноз: Secret 2-0".

Илья ALOHADANCE Коробкин:

"Secret, безусловно, фавориты. Очень крутая игра на оффлейне, Resolut1on и Zayac отлично сыгрались, пулл у Crystallis слишком большой, его не перебанить, Nisha – лучший мидер TI. У перуанцев явно будут проблемы, их фишка – темповый "тини", которого будут банить Secret. Resol возьмет игру”.

Коэффициенты от Parimatch: Thunder Awaken - 2.74, Team Secret - 1.42

Tundra – Aster

Во втором матче полуфинала сразятся Tundra Esports и Team Aster. Статистика последних встреч дает небольшое превосходство коллективу из Китая – матч в PGL Arlington Major завершился победой Aster, а встреча в групповом этапе TI – боевой ничьей.

Андрей Ghostik Кадык:

"33 слишком много делает для своей команды, "тундра" играет через нереальный темп. Их почти невозможно передрафтить из-за сигнатурных героев 33-го. Команда явно нацелена на победу. "Астеры" несутся "имбовым" Лешраком, не оставляя шансов оппонентам. У "Тундры" будет бан на Лешрака, а пулл Nine очень обширный. Они должны победить китайцев".

Андрей Alwaywannafly Бондаренко:

"Думаю, китайцы должны осилить "тундру", поскольку у них слишком слаженная игра. Tundra же надеются полностью на макро 33-го и его крутые колы, но если убить ему игру, тактика полностью рушится. Aster показали отличное понимание меты и макро игру против Liquid, слишком сильный личный скилл игроков. Китайцы возьмут матч".

Илья ALOHADANCE Коробкин:

"Команды равны по силам: у Aster очень хороший личный скилл, у Tundra имбовый 33-й. Думаю, "Тундра" возьмет верх, их просто нереально передрафтить, 33-й слишком хорошо дает спейс в драфте для команды".

Коэффициенты от Parimatch: Tundra - 1.69, Team Aster - 2.25

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