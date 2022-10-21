В Кызылординской области одновременно открыли около 100 объектов для детей

В преддверии национального праздника – Дня Республики –кызылординцы получили особый подарок. Одновременно введено в эксплуатацию несколько социальных объектов, состоялось открытие новых детских спортивных игровых площадок, сообщает Zakon.kz.

Аким области Нурлыбек Налибаев поздравил жителей региона с праздником и пожелал всех благ.

От всей души поздравляю всех земляков с вновь вернувшимся национальным праздником – Днем Республики! Спустя 13 лет указом президента День Республики снова стал национальным праздником. Этот день имеет особую историческую и идеологическую значимость. Это знаменательный праздник для всех нас. Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев

В канун Дня Республики для областного центра закуплено 40 новых автобусов. Ранее кызылординскому автобусному парку были выделены средства для приобретения в лизинг 150 автобусов через Фонд развития промышленности в объеме 1,43 млрд тенге. В прошлом месяце в Кызылорду завезен 21 автобус, остальные прибудут в ноябре.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

По инициативе акима области в рамках празднования Года детей за счет спонсоров в городе и районах сданы 80 детских спортивных игровых площадок стоимостью 1,6 млрд тенге.

В преддверии национального праздника – Дня Республики – за счет меценатов, патриотов родной земли в Жанакорганском районе построили современный парк отдыха стоимостью 790 млн тенге, в ауле Наги Ильясова Сырдарьинского района открылась "Аллея трудящихся" стоимостью 350 млн тенге.

Меценаты в регионе уделяют особое внимание строительству школ и детских садов. В преддверии национального праздника сдан в эксплуатацию новый детсад на 300 мест. До конца года также распахнут свои двери два государственных детских сада.

Таким образом, благодаря поддержке местных спонсоров за последние 5-6 месяцев в регионе реализованы проекты на сумму 9 млрд тенге.

В честь праздника в Жалагашском районе открыт Дворец школьников на 200 мест и Школа искусств на 50 мест стоимостью 431 млн тенге, а также новая врачебная амбулатория.

В Аральском районе готовы к сдаче в эксплуатацию "Монумент рыбаков" и "Аллея рыбаков" стоимостью 150 млн тенге.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

В этом году в регионе открыты 4 новых школы и до конца года будут сданы еще 8 школ.

В селе Токабай за счет инвестора ведется строительство школы стоимостью 500 млн тенге взамен аварийной. Для перевозки учащихся до конца года планируется предоставить объектам образования 30 новых автобусов.

Совместное сотрудничество с турецкими компаниями в области вышло на новый уровень. В этом году заложен фундамент теплоэлектроцентрали мощностью 240 мегаватт, которая позволит обеспечить энергетические и тепловые потребности города. Проект стоимостью 215 млрд тенге планируется завершить в 2025 году. Также ведутся переговоры еще с одной турецкой компанией о строительстве завода по выпуску 24 тыс. тонн томатной пасты в год.

Помимо этого, в Кызылорде возводятся Дворец бракосочетания стоимостью 1,6 млрд. тенге, центр искусств на 1000 посетителей (3,7 млрд тенге), центр крови на левобережье (2,7 млрд тенге). Вместе с тем при спонсорской поддержке мецената Марата Дюйсенбаева ведется строительство центра "Анаға тағзым" стоимостью 1,5 млрд тенге, который улучшит архитектурный облик Кызылорды.

Печь для обжига построенного в регионе стекольного завода достигла необходимой температуры, и 9 октября текущего года была произведена первая пробная стеклянная продукция. Вокруг завода планируется наладить 8 сопутствующих производств. Здесь начнется выпуск стекловолокна, композитных материалов и другой продукции.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

Фонд Булата Утемуратова представил проект нового пассажирского терминала аэропорта Коркыт Ата стоимостью 12 млрд тенге. На данный момент благодаря финансированию спонсоров проведены работы по внутренней и внешней отделке старого здания, восстановлен двор на сумму около 100 млн тенге.

Настоящим подарком для кызылординских ребят станет возведение современного Дворца школьников. В результате договоренности с руководством Национальной компании "Казгермунай" строительство объекта планируется на левом берегу Сырдарьи.

В регионе в ближайшие три года в рамках проекта "Комфортная школа" запланировано строительство 15 государственных школ на сумму 70 млрд тенге, в том числе начнется строительство 9 школ на сумму 19,6 млрд тенге в следущем году.

В ближайшие два года будут введены в эксплуатацию 27 новых объектов сферы здравоохранения. В результате совместной работы с центральными исполнительными органами из республиканского бюджета было выделено 36,4 млрд. тенге. Средства пойдут на возведение многопрофильной больницы и поликлиники в Кызылорде.

Празднование Дня Республики в регионе завершится торжественным собранием, в ходе которого вручат государственные награды кызылординцам, внесшим весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.