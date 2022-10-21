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Заработал штаб кандидата в президенты Салтанат Турсынбековой

Казахстан выборы кандидат Штаб работа Фото: Facebook/saltanat.tursynbekova
В столице Казахстана состоялось открытие предвыборного штаба кандидата в президенты Салтанат Турсынбековой, выдвинутой от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол", и прошло первое заседание оргкомитета, сообщает Zakon.kz.

Как поясняется в распространенной штабом Салтанат Турсынбековой информации, участники на заседании оргкомитета обсудили статус-кво в подготовительной работе, а также планы на будущий период.

Команда уже приготовила листовки для раздачи гражданам, баннеры для вывешивания на улицах и в помещениях, видео для трансляции на телеканалах и видеоплатформах, подготовлен сайт и социальные сети, где будет публиковаться вся необходимая информация о кандидате, предвыборная программа, свежие новости и анонсы планируемых мероприятий. Предвыборный Штаб кандидата С. Турсындековой

При этом отмечается, что штаб наладил работу в части подготовки информационных материалов, задачи распределены и подготовка к агитационному процессу идет полным ходом.

Собравшиеся также обсудили предстоящие поездки в регионы страны, где Салтанат Турсынбекова проведет встречи с населением, коллективами крупных предприятий, посетит университеты, школы, дома престарелых, кризисные центры, малые предприятия и рынки, а также проведет встречи с креативными сообществами, зоозащитниками, многодетными мамами, объединениями граждан с ограниченными возможностями и другие.

Вдобавок штаб обсудил детали предвыборной программы кандидата.

Салтанат Турсынбекова направит силы на обеспечение справедливости и социального равенства, создание эффективного и реального механизма защиты и поддержки детей, женщин, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.  В документе определены три якорных направления: улучшение благосостояния семей, обеспечение безопасности семьи, а также развитие человеческого капитала, – поясняется в информации.

Кандидат также планирует перемены и реформы в таких областях, как трудоустройство, социальная защита, доступность жилья, противодействие семейно-бытовому насилию, модернизация системы образования, обеспечение доступности психологической и правовой помощи гражданам, которые в ней нуждаются.

Центральная избирательная комиссия РК уже зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата на пост президента на внеочередных выборах. Она была выдвинута от имени республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол".

Салтанат Турсынбекова является общественным деятелем, правозащитницей и мамой двоих детей. Наиболее известна благодаря своей многолетней и упорной работе по борьбе с бытовым насилием – одной из самых обсуждаемых и резонансных тем последних лет в стране. Более 20 лет проработала на государственной службе, в том числе в Агентстве по делам государственной службы, Верховном суде и Генеральной прокуратуре, 10 лет из которых занимала руководящие должности. Она инициировала и координировала работу по созданию Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре, Центров по учебно-методической работе и подготовке сотрудников органов прокуратуры во всех областях республики.

Казахстан выборы кандидат Штаб работал

Фото: штаб С.Турсынбековой

Работая в Генеральной прокуратуре, Салтанат Турсынбекова инициировала проект "Казахстан без насилия в семье". Посещала кризисные центры, детские дома, дома престарелых, женские колонии, самые отдаленные села страны. Правительство уже поддержало идеи проекта "Казахстан без насилия в семье", на местах акимы стали открывать кризисные центры. Разработанные ей мероприятия в течение двух лет будут реализовываться сначала в столице и четырех областях, а в дальнейшем – в других регионах. Проект "Казахстан без насилия в семье" был признан структурами ООН в Казахстане одной из эффективных национальных стратегий борьбы с насилием.

После окончания работы на госслужбе Салтанат Турсынбекова продолжила заниматься защитой прав женщин, но уже в рамках общественной работы. В частности, она проделала огромный пласт работы с женщинами в тюрьмах, которые попали туда по статьям самообороны.

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