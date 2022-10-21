В Алматинской области планируют открыть завод по производству медизделий

До конца года в Талгарском районе Алматинской области откроют завод по производству отечественных имплантов для остеосинтеза кости, эндопротезы тазобедренных и коленных суставов, реабилитационные тренажеры, сообщает Zakon.kz.

В планах ТОО "Медицинский Холдинг Sintez-KZ" – открытие завода. Общая сумма инвестиций составляет 2,2 млрд тенге.

Завод функционирует с 2013 года и базируется в городе Алматы. С 2014 года начат серийный выпуск изделий.

У компании имеется лицензия на производство медицинской техники, есть квалифицированный инженерный состав и производственный персонал.

С каждым годом компания наращивает темпы производства и производительности труда. Проводится патентование собственных разработок продукции с выходом на рынки стран Таможенного союза.

Основной целью производственного комплекса является производство изделий и техники медицинского назначения для обеспечения в первую очередь потребности рынка Казахстана и ближнего зарубежья.

На сегодняшний день сфере медицины уделяется большое внимание, и открытие таких заводов способствует усовершенствованию системы здравоохранения. Все это позволяет поддержать состояние здоровья всего населения в рамках реализации поручения главы государства по обеспечению качественной медицины для казахстанцев. Также запланировано предоставление новых 50 рабочих мест для местных жителей, – рассказал советник акима Алматинской области Самат Ахилбеков.

Предприятие будет выпускать более 50 наименований продукции, из них на 31 позицию получены сертификаты СТ КЗ. Около 15 наименований находится в разработке на стадии конструирования и производственных испытаний.

Для расширения производственной базы благодаря поддержке акимата Алматинской области завершено строительство глобального комплекса производственного объекта со специализированным оборудованием для дальнейших разработок и производства инновационного медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.