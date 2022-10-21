В отдаленные села Карагандинской области будут приезжать передвижные аптеки

Жители более 200 населенных пунктов в Казахстане страдают из-за отсутствия медицинских объектов. А в некоторых нет даже обычных аптек. В Карагандинской области нашли выход. Передвижные аптечные пункты будут ездить в отдаленные села, сообщает Zakon.kz.

Сельчане делают заказы на лекарства заранее. Фармацевт собирает все по списку, а потом на свое усмотрение докладывает медикаменты, говорится в материале Первого канала "Евразия".

Сейчас идет сезон ОРВИ, и мы берем противовирусные, противогрибковые. Некоторые берут сразу по упаковке и другим не хватает. И мы берем сразу много! Фармацевт Айжан Бекмухамедова

График выездного фармацевта – с 08:30 до 18:30. За это время аптека посещает две точки. Например, по Карагандинской области курсируют 7 передвижных аптечных пунктов. Один из них обеспечивает медикаментами 11 сел Абайского района. В каждом из них он находится по 4-5 часов.

Цены, конечно, удивляют. Потому что они ниже, чем в любой аптеке. Конечно, удобно. Потому что в поселке, насколько я знаю, нет у нас аптеки. Жительница поселка Карагандинский Светлана Григорук

Все купила, все, что надо было, взяла. Капли для глаз мне надо было и лейкопластырь. И еще по мелочи. Жительница поселка Карагандинский Нина Егоренко

Подспорье нашим всем жителям, и цены очень приемлемые! Можем и заказать. И они потом на следующей неделе довезут нам, что нужно! Очень удобно, хорошо! Спасибо большое! Жительница поселка Карагандинский Тамара Чурбакова

Население поселков небольшое, и открывать частную аптеку нерентабельно. До того, как начала приезжать аптека передвижная, сельчане заказывали лекарства хозяевам продуктовых магазинов или через медработников. В крайних случаях ездили сами.

Нанять машину, таксиста, стоит где-то 8 тысяч, чтобы съездить просто за препаратом, который стоит, допустим, полторы-две тысячи. То есть человек 10 тысяч просто тратил на то, чтобы приобрести препарат. После появления передвижного аптечного пункта намного проще стало. Доступность медицинской помощи у нас увеличивается. Руководитель отдела организационно-методической работы Абайского района Людмила Бушуева

Нам заранее говорят, мы знаем график, у нас есть громкоговоритель. И мы оповещаем население о том, что приедет аптека. И через социальные сети. Аким поселка Карагандинский Владислав Кирей

Сейчас передвижные аптечные пункты – единственный и вполне удобный выход для небольших сел. Только зимой есть тревога, что погода не позволит доехать до людей. Но сельчане – народ оптимистичный. Надеются только на хорошее.