Атырауские спортсмены поддержали челлендж, приуроченный ко Дню Республики

Атыраусцы приняли участие в акции, посвященной Дню Республики "Қыран елім-Қазақстаным!". Они приняли эстафету от астанчан, прочитав стихотворение "Қазақстан – Республикам менің", сообщает Zakon.kz.

В целях поддержки республиканской акции "Қыран елім-Қазақстаным!" атырауские спортсмены направили челендж спортсменам из Мангистауской области. Пусть казахстанские спортсмены из раза в раз развевают синий флаг на лучших аренах мира. Заслуженный тренер Казахстана Данияр Юсупов

По словам организаторов, цель мероприятия – укрепление патриотических чувств, демонстрация единства народа, в том числе и на спортивной арене, празднование достижений нашей страны в этой сфере, передает Региональная служба коммуникаций.

Присоединиться к патриотической акции может любой желающий, разместив видеоролики с хэштегами #Республикакуні, #ДеньРеспублики на личной странице в сети.

Патриотическая акция "Қыран елім-Қазақстаным!" продлится до конца октября.