Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Атырауские спортсмены поддержали челлендж, приуроченный ко Дню Республики

Поддержали челлендж, приуроченный ко Дню Республики Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Атыраусцы приняли участие в акции, посвященной Дню Республики "Қыран елім-Қазақстаным!". Они приняли эстафету от астанчан, прочитав стихотворение "Қазақстан – Республикам менің", сообщает Zakon.kz.
В целях поддержки республиканской акции "Қыран елім-Қазақстаным!" атырауские спортсмены направили челендж спортсменам из Мангистауской области. Пусть казахстанские спортсмены из раза в раз развевают синий флаг на лучших аренах мира. Заслуженный тренер Казахстана Данияр Юсупов

По словам организаторов, цель мероприятия – укрепление патриотических чувств, демонстрация единства народа, в том числе и на спортивной арене, празднование достижений нашей страны в этой сфере, передает Региональная служба коммуникаций.

Присоединиться к патриотической акции может любой желающий, разместив видеоролики с хэштегами #Республикакуні, #ДеньРеспублики на личной странице в сети.

Патриотическая акция "Қыран елім-Қазақстаным!" продлится до конца октября.

Читайте также

В работе Telegram в Казахстане произошел сбой

Предвыборный штаб кандидата в президенты Жигули Дайрабаева начал работу

В отдаленные села Карагандинской области будут приезжать передвижные аптеки

Константин Вноровский
Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
недвижимое имущество
Алматинка удивилась объявлению о сдаче в аренду квартиры в черновой отделке
работа
В Минтруда высказались о переходе на 4-дневную рабочую неделю
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления