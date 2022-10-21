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Выпускница из Атырау получила приглашения из 15 университетов мира

Получила приглашение от 15 университетов мира Фото: пресс-служба акимата Жылыойского района
Нурсипат Нурманбетова из Жылыойского района города Атырау получила приглашения из 15 университетов мира, сообщает Zakon.kz.

Сейчас девушка учится на медицинском факультете нейрохирургии в университете Пейс, который входит в Топ-10 университетов мира, в американском штате Нью-Йорк. Она учится на гранте с бесплатным проживанием в кампусе и стипендией в $150 000, сообщает пресс-служба акимата Жылыойского района.

Получила приглашение от 15 университетов мира

Фото: пресс-служба акимата Жылыойского района

Нурсипат Абайкызы родилась 23 июня 2005 года. Она – выпускница средней общеобразовательной школы №16 имени Далабая Жазыкбаева Жылыойского района. У Нурсипат немало достижений, полученных в стенах школы. О блестящих способностях школьницы было написано в журнале "Самый лучший" и книге "Дарындының дара жолы". Кроме того, Нурсипат стала обладательницей модели отличника ХХI века. Она принимала участие в международной конференции ООН Model Congress.

Сегодня в социальных сетях часто критикуют отечественную медицину. Конечно, вопросы повышения уровня медицины страны остаются актуальными, в том числе наблюдается дефицит квалифицированных специалистов. Но все поправимо. Именно поэтому я выбрала эту область и приняла ее в качестве будущей любимой профессии. Я решила учиться за границей, чтобы получить лучшие знания и большой опыт, и, конечно, вернуться в страну, в родные края. По возвращении планирую открыть частную клинику, стать лучшим специалистом, который сможет поставить правильный диагноз, качественно провести лечение. Нурсипат Нурманбетова

Знания и опыт, полученные за рубежом, Нурсипат планирует реализовать на родине.

Получила приглашение от 15 университетов мира

Фото: пресс-служба акимата Жылыойского района

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