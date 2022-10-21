Выпускница из Атырау получила приглашения из 15 университетов мира

Нурсипат Нурманбетова из Жылыойского района города Атырау получила приглашения из 15 университетов мира, сообщает Zakon.kz.

Сейчас девушка учится на медицинском факультете нейрохирургии в университете Пейс, который входит в Топ-10 университетов мира, в американском штате Нью-Йорк. Она учится на гранте с бесплатным проживанием в кампусе и стипендией в $150 000, сообщает пресс-служба акимата Жылыойского района.

Фото: пресс-служба акимата Жылыойского района

Нурсипат Абайкызы родилась 23 июня 2005 года. Она – выпускница средней общеобразовательной школы №16 имени Далабая Жазыкбаева Жылыойского района. У Нурсипат немало достижений, полученных в стенах школы. О блестящих способностях школьницы было написано в журнале "Самый лучший" и книге "Дарындының дара жолы". Кроме того, Нурсипат стала обладательницей модели отличника ХХI века. Она принимала участие в международной конференции ООН Model Congress.

Сегодня в социальных сетях часто критикуют отечественную медицину. Конечно, вопросы повышения уровня медицины страны остаются актуальными, в том числе наблюдается дефицит квалифицированных специалистов. Но все поправимо. Именно поэтому я выбрала эту область и приняла ее в качестве будущей любимой профессии. Я решила учиться за границей, чтобы получить лучшие знания и большой опыт, и, конечно, вернуться в страну, в родные края. По возвращении планирую открыть частную клинику, стать лучшим специалистом, который сможет поставить правильный диагноз, качественно провести лечение. Нурсипат Нурманбетова

Знания и опыт, полученные за рубежом, Нурсипат планирует реализовать на родине.