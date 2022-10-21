В нескольких областях Казахстана ожидается снег

Штормовое предупреждение распространили синоптики на 22-23 октября. По прогнозам РГП "Казгидромет", в нескольких регионах ожидаются резкое похолодание, снег и туман, сообщает Zakon.kz.

Ночью и утром 22 октября в северной половине Карагандинской области ожидается туман. Ветер западный, в северной половине области порывы будут достигать 17-22 м/с.

В Караганде ожидается западный ветер с порывами до 22 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области прогнозируются осадки, на западе области – дождь и снег. На севере, западе, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, днем –северный, на большей части области может достигать 20 м/с, на юго-западе области – до 25 м/с. РГП "Казгидромет"

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Ночью и днем в центре области – 15-20 м/с, в центре – с порывами до 25 м/с.

В Кызылорде ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

В Петропавловске ожидаются дождь и снег, а также гололед. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный, северный, днем с порывами 15-20 м/с.

23 октября в Жетысуской области синоптики обещают резкое понижение температуры воздуха, днем +7...+12°C, на севере и в горных районах области +2...+7°C.

22 октября на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, южный 15-20, днем с порывами до 25 м/с.

Ночью 22 октября на востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западного направления на севере. На западе области порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью 22 октября в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, на горных перевалах порывы 25 м/с. В Шымкенте и Туркестане ожидается ветер юго-западный, порывы будут достигать 15-20 м/с. РГП "Казгидромет"

Днем на севере Актюбинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. Ветер западный, северо-западный, в южной половине области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.