В работе Telegram в Казахстане произошел сбой

Сбой произошел в Telegram. Неполадки в работе мессенджера отмечают все пользователи в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 19:55 по времени Астаны больше всего жалоб приходит из Алматы, Астаны и Карагандинской области.

Уточняется, что также в мессенджере замедлилась отправка сообщений, а ряду пользователей не приходят уведомления о новых сообщениях.

По данным сайта downradar.ru, проблемы наблюдаются на всей территории Казахстана.