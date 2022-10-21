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В работе Telegram в Казахстане произошел сбой

В работе в Казахстане произошел сбой Фото:
Сбой произошел в Telegram. Неполадки в работе мессенджера отмечают все пользователи в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 19:55 по времени Астаны больше всего жалоб приходит из Алматы, Астаны и Карагандинской области.

Уточняется, что также в мессенджере замедлилась отправка сообщений, а ряду пользователей не приходят уведомления о новых сообщениях.

По данным сайта downradar.ru, проблемы наблюдаются на всей территории Казахстана.

Сбой в Телеграм

Фото: downradar.ru

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