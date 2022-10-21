LG опровергла перенос производства из России в Казахстан или Узбекистан

Южнокорейская LG Electronics заявила, что информация о планах производителя бытовой техники перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Business Post со ссылкой на представителя компании.

Ранее газета "Коммерсантъ", сославшись на источники на рынке бытовой техники, писала, что руководство LG обсуждает возможность переноса завода из России в Узбекистан или Казахстан.

LG Electronics не рассматривает возможность переноса российского завода в Узбекистан или Казахстан. Сообщение российского средства массовой информации беспочвенно, – заявили в пресс-службе южнокорейской компании.

На российском предприятии корпорация из Южной Кореи выпускает бытовую технику: телевизоры, стиральные машины и холодильники.