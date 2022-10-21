Саян Ахметжанов принял участие в работе комиссии по противодействию коррупции в Шымкенте

Руководитель службы превенции Агентства по противодействию коррупции Саян Ахметжанов прибыл с рабочим визитом в Шымкент, сообщает Zakon.kz.

Первым мероприятием под председательством главы региона Мурата Айтенова проведено совместное заседание Комиссии по противодействию коррупции и Общественного совета города.

В ходе работы комиссии приняли участие первые руководители государственных органов, состав Общественного совета, представители депутатского корпуса и СМИ, а также член Общественного совета Агентства Какимжан Башимов и его коллеги по конференцсвязи.

Аким города Шымкента Мурат Айтенов подчеркнул, что принципиальная позиция в противодействии коррупции касается всех руководителей органов власти.

В ходе мероприятия Саян Ахметжанов сообщил о новых подходах Агентства в реализации антикоррупционной политики страны. Рассказал о Карте коррупционных рисков – специально закрепленных за каждым регионом республики с целью устранения условий для коррупции в сферах, волнующих население.

Картой рисков Шымкента обозначены сферы образования, медицины, строительства, земельных отношений, финансов, полиции и соцзащиты. Результаты работы конкретного подразделения Антикоррупционной службы теперь оцениваются, исходя из коэффициента полезного действия для граждан и государства в проблемных отраслях. Аким города Шымкент Мурат Айтенов

Руководитель Антикора города Шымкента Шаттык Утеев доложил об итогах работы департамента за текущий год, обозначив вскрытые коррупционные схемы в работе госорганов.

Также Шаттык Утеев сообщил о планах на ближайшую перспективу, отметив необходимость в обеспечении прозрачности работы земельной и жилищной комиссий, а также оказания населению госуслуг в сфере земельных отношений.

Совместно с акиматом и полицией пересмотреть работу сервисной модели полиции, а также продолжить деятельность по пресечению коррупции внутри трудовых коллективов, где от поборов страдают простые работники, и защите бизнеса от любых проявлений коррупции.