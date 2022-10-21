"Барыс" всухую проиграл "Металлургу" в домашнем матче

Игра астанинского "Барыса" с магнитогорским "Металлургом" в казахстанской столице закончилась разгромом хозяев. Гости забросили в ворота подопечных Андрея Скабелки 5 безответных шайб, сообщает Zakon.kz.

Причем четыре из них были заброшены уже в первом периоде.

Дубль оформил экс-игрок молодежной сборной Казахстана, который был натурализован в России, Семен Кошелев.

Добили хозяев Николай Голдобин, Анатолий Никонцев и Брендан Лейпсик.

Это первое официальное противостояние "Барыса" и "Металлурга" в текущем сезоне КХЛ.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек)- Сергиенко-Грэм, Луис-Вей-Михайлис; Мищенко-Ножье, Сагадеев-Савицкий-Бракко; Биграс-Григорьев, Максимов-Шестаков-Петухов; Асетов-Гурков-Муратов.

Магнитогорцы прибыли в столицу Казахстана в ранге лидера Восточной конференции, выиграв три встречи из последних четырех.

"Барыс" до "Металлурга" выиграл три встречи подряд, пропуская при этом лишь по одной шайбе за игру.

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