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Ситуация в Украине: главы Минобороны России и США провели переговоры, Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена воевать

Ситуация в Украине 21 октября Фото: mil.ru
В России в рамках частичной мобилизации призваны уже 260 тысяч человек, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории страны, сообщает Zakon.kz.

  • Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей российских войск в зоне конфликта.

  • Точной даты завершения частичной мобилизации пока нет – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

  • Он добавил, что Владимир Путин всегда был открыт к переговорам с Украиной.

  • Также Песков заявил, что "многие в Европе удивятся, если исполнители терактов на газопроводах "Северный поток" будут преданы огласке". По его словам, Россия натыкается на стену нежелания взаимодействия в попытках докопаться до истины.

  • По данным на 21 октября в России в рамках частичной мобилизации призваны уже 260 тысяч человек. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым.

  • Беларусь не собирается ни с кем воевать, война стране не нужна – ответил на вопросы про якобы скрытую мобилизацию в стране президент Александр Лукашенко.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз высказал намерение в ближайшее время провести переговоры с Путиным и Зеленским.

  • Гражданам Украины, которые не по своей воле были вынуждены выехать на территорию РФ, упростили процедуру возвращения – премьер Украины Шмыгаль.

  • Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией Палаты представителей Конгресса США вновь обратился к американцам с просьбой поставить в страну системы ПВО.

  • Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории страны, как "элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения".

  • ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. Система ПВО сбила 11 снарядов, один упал в районе моста, – заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он констатировал, что погибли четыре жителя Херсона. Есть раненые, но их жизни сейчас ничего не угрожает.

  • Глава Пентагона Остин побеседовал по телефону с главой Минобороны РФ Шойгу, а затем с министром обороны Украины Резниковым. В РФ сообщили, что стороны обсудили вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию вокруг Украины. Украинская сторона заявила, что Остин "подчеркнул поддержку международного сообщества в укреплении силы Украины".

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