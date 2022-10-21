Ситуация в Украине: главы Минобороны России и США провели переговоры, Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена воевать

Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей российских войск в зоне конфликта.

Точной даты завершения частичной мобилизации пока нет – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он добавил, что Владимир Путин всегда был открыт к переговорам с Украиной.

Также Песков заявил, что "многие в Европе удивятся, если исполнители терактов на газопроводах "Северный поток" будут преданы огласке". По его словам, Россия натыкается на стену нежелания взаимодействия в попытках докопаться до истины.

По данным на 21 октября в России в рамках частичной мобилизации призваны уже 260 тысяч человек. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым.

Беларусь не собирается ни с кем воевать, война стране не нужна – ответил на вопросы про якобы скрытую мобилизацию в стране президент Александр Лукашенко.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз высказал намерение в ближайшее время провести переговоры с Путиным и Зеленским.

Гражданам Украины, которые не по своей воле были вынуждены выехать на территорию РФ, упростили процедуру возвращения – премьер Украины Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией Палаты представителей Конгресса США вновь обратился к американцам с просьбой поставить в страну системы ПВО.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории страны, как "элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения".

ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. Система ПВО сбила 11 снарядов, один упал в районе моста, – заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он констатировал, что погибли четыре жителя Херсона. Есть раненые, но их жизни сейчас ничего не угрожает.