"Работа" карманника в алматинском автобусе попала на видео

Видео, на котором вор-карманник вытаскивает у женщины из сумки смартфон, опубликовали полицейские Алматы, сообщает Zakon.kz.

Кража произошла в автобусе маршрута №15. На кадрах видно, как мужчина отвлекает жертву разговором и вытаскивает телефон из ее сумки.

На данном этапе следствия установлена причастность фигуранта к трем аналогичным преступлениям. Начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов

Это не единственный случай за пятницу 21 октября. Еще одного карманника задержали после совершения кражи в автобусе 86-го маршрута. Добычей вора стал смартфон ценой 300 тысяч тенге.

Оперативным путем сотрудники спецгруппы установили, что он садился в автобусы, в основном в часы пик, и "проверял" карманы пассажиров, проталкиваясь с одного конца автобуса в другой. В настоящее время Управлением полиции Жетысуского района проводится досудебное расследование.