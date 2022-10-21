В России впервые за сто лет родился ребенок из династии Романовых
Фото: imperialhouse.ru
Наследник Российского императорского дома Георгий Романов стал отцом — это первое с 1917 года рождение ребенка в династии Романовых на территории России, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал РИА Новости представитель семьи, сына Георгия Романова и Ребекки Беттарини (в православии Виктории Романовны), назвали Александром в честь князя Александра Невского.
Прошу всех соотечественников вознести ко Всевышнему теплые молитвы о благополучном возрастании и преуспеянии новорожденного, - говорится в обращении главы Дома Романовых Великой княгини Марии Владимировны.
Осенью 2021-го князь Георгий Романов и Виктория (Ребекка Беттарини) обвенчались в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге.
Стоит отметить, что эксперты расходятся во мнении, стоит ли считать Георгия Романова потомком императорской династии.
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