В России впервые за сто лет родился ребенок из династии Романовых

Фото: imperialhouse.ru

Наследник Российского императорского дома Георгий Романов стал отцом — это первое с 1917 года рождение ребенка в династии Романовых на территории России, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал РИА Новости представитель семьи, сына Георгия Романова и Ребекки Беттарини (в православии Виктории Романовны), назвали Александром в честь князя Александра Невского. Прошу всех соотечественников вознести ко Всевышнему теплые молитвы о благополучном возрастании и преуспеянии новорожденного, - говорится в обращении главы Дома Романовых Великой княгини Марии Владимировны. Осенью 2021-го князь Георгий Романов и Виктория (Ребекка Беттарини) обвенчались в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что эксперты расходятся во мнении, стоит ли считать Георгия Романова потомком императорской династии. Читайте также Саян Ахметжанов принял участие в работе комиссии по противодействию коррупции в Шымкенте

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