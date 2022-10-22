Троян-кликер из Google Play установили более 20 млн раз

Специалисты компании - разработчика антивируса обнаружили в Google Play 16 вредоносных приложений. Они были заражены вирусом Clicker, сообщает Zakon.kz.

Вредоносное ПО Clicker маскировалось под безобидные утилиты, такие как камеры, конвертеры валют/единиц измерения, сканы QR-кодов, приложения для создания заметок и словари, говорится в отчете McAfee.

Зараженные программы скачали более 20 млн раз.

Вредоносные коды были обнаружены, в частности, в приложениях High-Speed Camera (более 10 млн загрузок), Smart Task Manager (более 5 млн загрузок), Flashlight (более 1 млн загрузок), K-Dictionary (более 1 млн загрузок) и Joycode (более 100 тыс. загрузок).

После установки такого приложения, вирус начинает тайно посещать поддельные веб-сайты, имитировать клики по рекламе, не ставя в известность пользователя гаджета.

Кроме того, такая активность вредоносного ПО чревата для пользователей смартфонов чрезмерным расходом оплаченного интернет-трафика, а также быстрой разрядкой аккумулятора.

Компания передала информацию об обнаруженных программах в Google и, таким образом, на момент публикации отчета приложения были уже удалены.