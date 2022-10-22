Токсиколог объяснил, как лекарства взаимодействуют с различными напитками

Специалист предупреждает, что жидкость, которой мы запиваем лекарство, может усиливать или ослаблять действие препарата, сообщает Zakon.kz.

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов в интервью радиостанции Sputnik отметил, что при приеме лекарств важно знать, с какими напитками их можно и нельзя сочетать.

Например, в США умер пациент, регулярно употреблявший вместе с медицинскими препаратами грейпфрутовый сок.

Существует так называемое лекарственное взаимодействие. Самая известная история – с грейпфрутовым соком. В 2004 году в США человек принимал статины и внезапно умер от печеночной недостаточности. Оказалось, что он переехал с севера США на юг и решил вести максимально здоровый образ жизни, поэтому выпивал по 2-2,5 литра свежевыжатого грейпфрутового сока в день. Одновременно он принимал препарат "Аторвастатин", который ему назначили для снижения уровня холестерина. Выяснилось, что вещества, которые есть в соке, в частности, бергамоттин, замедляли распад "Аторвастатина" в печени. После этого во всем мире новые лекарственные средства обязательно проверяются на совместимость, в частности, с грейпфрутовым соком. Таких тонкостей и подводных камней довольно много. Токсиколог Алексей Водовозов

Так препараты железа можно запивать- апельсиновым соком. Но если запить зеленым чаем, то это приведет к существенному снижению биодоступности железа из-за того, что в чае содержится большое количество разнообразных химически активных веществ.

Еще один хороший пример - кофеин. Если употребить любое привычное вам обезболивающее или противовоспалительное вместе с кофе, то сила действия лекарства ощутимо повысится.

Это происходит благодаря неизвестному пока механизму. Сейчас это стали специально использовать: в некоторые комбинированные обезболивающие препараты входит кофеин. Токсиколог Алексей Водовозов

Он добавил, что для того, чтобы не ошибиться, лучше просто посмотреть инструкцию к препарату. Там должно быть четко написано, с какими напитками его можно употреблять, а с какими нет.