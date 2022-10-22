Актюбинцы протестуют против сноса гаражей под новостройки

Актюбинцы уже полгода пытаются отстоять свое имущество. Строения в их собственности, а земля арендована, и на нее уже претендует застройщик, сообщает Zakon.kz.

Кооператив возвели в начале восьмидесятых, в нем почти полторы тысячи гаражей. Но сейчас их существование под угрозой, сообщает телеканал "Астана".

По словам владельцев, участок присмотрели застройщики, и теперь на нем может появиться многоквартирный дом.

Люди говорят, их просто "выдавливают" из кооператива. Например, внезапно сократили срок аренды участков с пяти лет до года. Это очень возмутило горожан: многие владеют постройками с самого основания.

Дайте землю в частную собственность! Пусть люди уплатят 120 тысяч или сколько будет стоить. Но будем знать, что отсюда не погонят! Гаражами пользуются небогатые. Купил пару мешков картошки, положил и сохранил здесь, потому что весной он будет дороже во много раз, а мы пенсионеры! Анатолий Харлан

Противостояние горожан и застройщика длится полгода. Дошло до суда. Председатель кооператива подал иск на компанию, мол, постройки уже разбирают, не предъявив документов на собственность. Владельцы гаражей также направили письмо в прокуратуру.

Требуем разобраться, почему людям дают в аренду сроком на год, хотя по закону при наличии строения срок аренды должен быть не менее трех лет! Ответ акимата, что, согласно закону, здесь на территории кооператива разработан план по строительству жилого массива. Ну как можно разрабатывать план со статусом жилого массива, если вопрос с владельцами гаражей не решен?! Председатель гаражного кооператива Владимир Одноноздрев

Впрочем, у застройщиков своя версия. Как заявила представитель компании, они выкупили часть гаражей и работа ведется исключительно на территории под ними.

Все в рамках закона, никого насильно не выгоняем, ни у кого ничего насильно не отбираем. Все добровольно, в рамках договора купли-продажи. Представитель застройщика Елена Козлова

Волну негодования попытался погасить и главный архитектор города. Чиновник заявил, что готов выполнить требования членов кооператива и продлить аренду земли.

Этот вопрос я принял во внимание, попросил, чтобы было коллективное обращение. Если в законном порядке это не запрещается, то мы продлим на тот срок, на который они желают. Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Актобе Султан Аманчин

Оформить участки в частную собственность все равно не получится. Согласно генплану 2016 года, территория определена как жилая зона и в перспективе застроится многоэтажками. Такая же участь ожидает еще пять кооперативов. Впрочем, владельцы гаражей не сдаются и намерены отстаивать свое имущество.