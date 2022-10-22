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Боец ММА из Казахстана нокаутировал непобежденного узбекистанца

Керим Даидов выиграл турнир в Турции Фото: pexels
Титульный бой был рассчитан на пять раундов, а на кону стоял пояс чемпиона лиги Octagon в среднем весе, сообщает Zakon.kz.

На турнире по смешанным единоборствам Octagon 36 в Измите (Турция) состоялся главный бой вечера, в котором сразились представляющий Казахстан Керим Даидов (5-0) и узбекистанец Абдуходир Абдуворисов (4-0), сообщает sports.kz.

Итогом этого поединка стала победа Даидова техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Керим Даидов одержал шестую победу в профессиональной карьере в ММА и завоевал титул чемпиона лиги Octagon в среднем весе. Что касается его соперника, то Абдуходир Абдуворисов потерпел первое поражение в карьере.

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