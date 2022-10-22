Токаев вручит госнаграды и премии в Акорде

В Акорде 22 октября состоится торжественная церемония вручения государственных наград и премий, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в telegram-канале Акорды, торжественная церемония состоится с участием Касым-Жомарта Токаева.

Ранее сообщалось, что накануне Дня Республики глава государства подписал указ о присуждении государственных наград общественным деятелям, представителям бизнеса, образования.

Также Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении государственной премии 2022 года в области литературы и искусства им. Абая.