Токаев вручит госнаграды и премии в Акорде
Фото: Telegram/bort_01
В Акорде 22 октября состоится торжественная церемония вручения государственных наград и премий, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается в telegram-канале Акорды, торжественная церемония состоится с участием Касым-Жомарта Токаева.
Ранее сообщалось, что накануне Дня Республики глава государства подписал указ о присуждении государственных наград общественным деятелям, представителям бизнеса, образования.
Также Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении государственной премии 2022 года в области литературы и искусства им. Абая.
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