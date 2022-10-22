Началась торжественная церемония вручения госнаград и премий с участием Токаева

Началась торжественная церемония вручения государственных наград и премий с участием президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Текстовая трансляция ведется в Telegram-канале Акорды.

Глава государства:

"Казахская мудрость гласит: "Без суверенитета не будет и народа". Не секрет, что порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто "Казахстан случайно обрел свободу, а наша страна последней провозгласила свою независимость". Так могут говорить только люди, которые не способны правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время.

В действительности наш народ много лет шел по священному пути к суверенитету. Самые авторитетные представители народа, интеллигенция сделали все возможное, чтобы сохранить национальное самосознание. Издавались выдающиеся художественные произведения, поднимающие дух людей. Устремленность нашего народа к свободе ярко проявилась во время декабрьских событий".

Касым-Жомарт Токаев:

"Можно сказать, что Декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа. Конечно, пойти на такой шаг было непросто. Учитывая политическую, социальную и демографическую ситуацию той эпохи, это был очень смелый шаг.

Декларация о суверенитете – победа смелости и дипломатии, разума и терпения. Очень скоро мы почувствовали силу этого исторического документа. Мы обновили устои общества и устремились к новым вершинам. Пережив непростой переходный период, Казахстан пошел по пути построения сильной государственности".

Президент:

"На состоявшемся в Улытау Национальном курултае я предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Инициатива отмечать его как главный праздник Казахстана получила всенародную поддержку, были внесены поправки в соответствующий закон.

С этого года День Республики стал государственным праздником. Теперь мы вместе будем по-новому отмечать этот праздник. Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность. Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности.

Как известно, слово «республика» в переводе с латинского языка означает «общее дело». Иными словами, Республика созидается благодаря общими усилиями ответственных за свои дела граждан. А граждане – это опора государства. Без граждан не будет и государства".

Касым-Жомарт Токаев:

"Государство, идущее по пути динамичного развития и прогресса, дает незыблемые гарантии прав и свобод граждан. Очевидно, что больших успехов добьется только страна, народ которой отличается творческой энергией, патриотизмом и трудолюбием. Именно поэтому эти ценности стали ориентирами нашего движения вперед.

Мы руководствуемся принципом: "Не человек для государства, а государства для блага человека". Если мы хотим сделать нашу государственность еще крепче, нам нужна, прежде всего, идеология взаимной ответственности и созидания. Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина. Нам нужно глубоко осознать, что это наш общий долг.

Сейчас нашей стране нужна идеология, понятная всем людям и реально отвечающая запросам граждан. Проще говоря, необходимы не искусственные принципы, а правильные ориентиры, нужные в повседневной жизни, понятные и близкие сердцу каждого человека. Безусловно, нас радует, что сегодня наш сплоченный народ живет в единстве и согласии".

Глава государства:

"Опыт государственного строительства, сама история и вызовы времени рождают истинные символы. Недавно, на встрече с общественностью Карагандинской области, мы говорили о том, что основным ориентиром или своеобразным "маркером" нашей общенациональной идентичности должен стать бирюзовый паспорт гражданина Республики Казахстан.

Наш паспорт уважаем во всем мире, ему не чинятся никакие препятствия. Граждане Казахстана получают визы иностранных государств, пересекают границы, свободно выезжают за рубеж по служебным и личным потребностям. Это результат нашей политики укрепления межэтнической толерантности и дружбы, а также последовательного курса на обеспечение международной безопасности и сотрудничества".

Президент:

"Наша внутренняя стабильность служит необходимым условием поступательного развития нашей страны и фактором обеспечения безопасности в Евразии.

Казахстан признан мировым сообществом как страна, идущая по пути передового развития, открытая, стремящаяся к построению справедливой системы международных отношений на основе Устава Организации Объединенных Наций.

Залог нашей государственности – Конституция. В соответствии с ней каждый гражданин является неотъемлемой частью народа Казахстана и членом общества, который может оказать влияние на судьбу страны. Наша Конституция дает такое право каждому человеку".

Касым-Жомарт Токаев:

"Государственный флаг – это символ, сплачивающий всех граждан страны, объединяющий их во имя общего дела.

Флаг, высоко парящий в небе нашей страны, поднятый в Организации Объединенных Наций, является нашей общей гордостью. Небесно-голубое знамя Казахстана побывала в космосе, оно реет на высочайших вершинах. Нашему флагу посвящены замечательные песни и стихи, который вдохновляют каждого гражданина, который слушает эти произведения.

Наши спортсмены поднимают наш флаг и исполняют наш национальный гимн на международных соревнованиях. Их особое уважение к нашему голубому стягу отмечают во всем мире. Это признак подлинного патриотизма. Истинную любовь к Родине испытывает каждый наш соотечественник".

Президент:

"Как вы знаете, по моему поручению внесены изменения в правила использования государственных символов. Теперь каждый гражданин может проявить свою любовь к нашей священной Отчизне через уважительное отношение к государственным символам.

Отныне никто не сможет запретить вывешивать наше флаг в общественных или частных местах".

Касым-Жомарт Токаев:

"Еще одним символом, объединяющим казахстанцев, является Государственный язык. Казахский язык всегда будет государственным языком. Государство обеспечивает расширение сферы его применения. Работа в этом направлении не прекращается и будет продолжена.

Как я недавно говорил, «Родной язык – залог единства, другие языки – залог благополучной жизни». Чем большим количеством языков овладеют наши молодые люди, тем более конкурентоспособными и квалифицированными они будут. Язык, межэтнические отношения – это тесно связанные между собой важнейшие факторы обеспечения внутренней стабильности. Поэтому недопустимо превращать их в политический инструмент.

Политизация такого рода чувствительных для общества вопросов привела к печальным последствиям в некоторых соседних государствах. Это не наш путь".

Президент:

"День Республики, как главный национальный праздник, должен стать поистине всенародным. Я вижу, с каким воодушевлением граждане восприняли идею Дня Республики.

Во всех регионах состоятся торжественные концерты, научные конференции, творческие конкурсы, спортивные состязания, будут организованы патриотические, волонтерские и благотворительные акции.

Мы должны наполнить этот праздник глубоким идеологическим содержанием и практической значимостью. Нам нужны общенациональные инициативы, которые бы максимально отражали дух и смысл Дня Республики".

Президент:

"За три с половиной года, благодаря конструктивному диалогу и гражданской консолидации, мы добились ощутимых успехов в политической модернизации и демократизации страны. Сумели серьезно укрепить систему защиты прав человека.

Запустили процесс кардинальной трансформации и обновления государственного аппарата. Значительно расширили возможности для созидательной общественной активности и политического участия.

Мы предприняли решительные шаги для повышения качества жизни граждан, демонополизации экономики, развития честной и открытой конкуренции. Проголосовав на республиканском референдуме за поправки в Конституцию, мы придали ей дух истинной справедливости и подлинной демократии".

Касым-Жомарт Токаев:

"Голос нашей страны на международной арене стал звучать еще весомее. Мы последовательно укрепляем свою роль в региональной и глобальной политике, неизменно продвигая ценности мира и сотрудничества, взаимного уважения и доверия.

В условиях беспрецедентной геополитической напряженности мы твердо придерживаемся фундаментальных принципов миролюбивого и конструктивного внешнеполитического курса.

Многие духовные лидеры, крупные государственные деятели, выдающиеся ученые и бизнесмены неизменно подчеркивают наш уникальный вклад в построение гармоничного будущего и устойчивый прогресс человечества. Все это стало возможным благодаря единству и сплоченности нашего народа, стабильности и согласию в обществе".

Президент:

"Результаты выборов, которые пройдут 20 ноября, заложат новую политическую традицию ответственного президентства, ограниченного однократным семилетним сроком. Эта традиция утвердит механизм цивилизованной и регулярной смены верховной власти, поставит заслон для попыток ее монополизации.

Намеченные на следующий год выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней станут важным водоразделом в развитии казахстанского парламентаризма. Их результаты станут прямым отражением проводимой нами политической модернизации, которая направлена на расширение участия граждан в управлении государством, обеспечение инклюзивного представительства всех социальных групп.

Таким образом, мы перезагрузим и укрепим ключевые институты нашей политической системы, зададим устойчивый вектор для долгосрочного государственного строительства".

Глава государства:

"В экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму. Наша экономическая политика будет нацелена на достижение реальных целей во имя долгосрочных интересов государства. Ее суть заключается не в погоне за абстрактными цифрами экономического роста, а в создании широких возможностей и равных условий для самореализации граждан, неуклонном повышении качества жизни всех соотечественников.

Мы продолжим реформу судов и правоохранительной сферы с тем, чтобы на деле обеспечить верховенство права. Закон и порядок станут базовым фактором повышения доверия граждан к государству. Люди – наше главное богатство, главный двигатель экономического и общественного прогресса. Поэтому мы будем наращивать стратегические инвестиции в человеческий потенциал, всячески поддерживать нашу молодежь и социально уязвимые категории граждан.

В конечном счете, мы должны перезагрузить всю систему ценностей и сформировать новое качество нации".