Обновлен автобусный парк Кызылорды

При поддержке АО "Фонд развития промышленности" реализован проект по приобретению автобусов для ТОО "Автобусный парк Кызылорда" с целью перевозки населения города по внутригородским маршрутам.

На церемонии передачи автобусов, которая состоялась на Центральной площади города, были переданы 39 единиц автобусов.

В ближайшее время планируется передача еще 61 автобуса. Таким образом, автобусный парк Кызылорда обновится на более чем 20%.

Фото: АО "Фонд развития промышленности"

Предоставляемые автобусы Yutong, произведены отечественной компанией QazTehna, оснащены кондиционерами, поручнями в передних и задних площадках автобусов, защитными полосами у боковых стекол, зеркалами с электроподгревом, огнетушителями, 5 камерами видеонаблюдения, системой видеозаписи, маршрутоуказателями, механическими пандусами для людей с ограниченными возможностями, отвечают всем требованиям безопасной и комфортной перевозки пассажиров.

Фото: АО "Фонд развития промышленности"

Программа обновления пассажирского автобусного парка реализуется в рамках Концепции индустриально-инновационного развития Казахстана на 2021-2025 годы.

В целом, до конца текущего года будут переданы 355 автобусов по всем регионам страны.