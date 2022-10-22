Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Обновлен автобусный парк Кызылорды

обновление парка в Кызылорде Фото: АО "Фонд развития промышленности"
При поддержке АО "Фонд развития промышленности" реализован проект по приобретению автобусов для ТОО "Автобусный парк Кызылорда" с целью перевозки населения города по внутригородским маршрутам.

На церемонии передачи автобусов, которая состоялась на Центральной площади города, были переданы 39 единиц автобусов.

В ближайшее время планируется передача еще 61 автобуса. Таким образом, автобусный парк Кызылорда обновится на более чем 20%.

обновление автобусного парка

Фото: АО "Фонд развития промышленности"

Предоставляемые автобусы Yutong, произведены отечественной компанией QazTehna, оснащены кондиционерами, поручнями в передних и задних площадках автобусов, защитными полосами у боковых стекол, зеркалами с электроподгревом, огнетушителями, 5 камерами видеонаблюдения, системой видеозаписи, маршрутоуказателями, механическими пандусами для людей с ограниченными возможностями, отвечают всем требованиям безопасной и комфортной перевозки пассажиров.

автобусы обновление

Фото: АО "Фонд развития промышленности"

Программа обновления пассажирского автобусного парка реализуется в рамках Концепции индустриально-инновационного развития Казахстана на 2021-2025 годы.

В целом, до конца текущего года будут переданы 355 автобусов по всем регионам страны.

Читайте также

Началась торжественная церемония вручения госнаград и премий с участием Токаева

В Астане наградили лауреатов Национального конкурса "Мерейлі отбасы"

Более 13 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года

Анастасия Московчук
Кызылорда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
В России впервые за сто лет родился ребенок из династии
В России впервые за сто лет родился ребенок из династии Романовых
Касым-Жомарт Токаев наградил деятелей культуры
Касым-Жомарт Токаев наградил деятелей культуры
торги на бирже
Курс доллара снова вырос на торгах
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления