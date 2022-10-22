Обновлен автобусный парк Кызылорды
На церемонии передачи автобусов, которая состоялась на Центральной площади города, были переданы 39 единиц автобусов.
В ближайшее время планируется передача еще 61 автобуса. Таким образом, автобусный парк Кызылорда обновится на более чем 20%.
Фото: АО "Фонд развития промышленности"
Предоставляемые автобусы Yutong, произведены отечественной компанией QazTehna, оснащены кондиционерами, поручнями в передних и задних площадках автобусов, защитными полосами у боковых стекол, зеркалами с электроподгревом, огнетушителями, 5 камерами видеонаблюдения, системой видеозаписи, маршрутоуказателями, механическими пандусами для людей с ограниченными возможностями, отвечают всем требованиям безопасной и комфортной перевозки пассажиров.
Фото: АО "Фонд развития промышленности"
Программа обновления пассажирского автобусного парка реализуется в рамках Концепции индустриально-инновационного развития Казахстана на 2021-2025 годы.
В целом, до конца текущего года будут переданы 355 автобусов по всем регионам страны.