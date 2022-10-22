Презентованы промежуточные результаты модернизации сельских школ Казахстана

В столице проходит масштабная XIII Международная научно-практическая конференция "Учить, воспитывать, любить: Год детей в Казахстане", сообщает Zakon.kz.

Здесь же были презентованы промежуточные результаты проекта "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности", входящего в программу "Сельская школа powered by NIS", в реализации которой участвует холдинг AITAS.

"Сельская школа powered by NIS" – это партнерская программа Фонда устойчивого развития образования и НИШ, запущенная в 2019 году и направленная на обеспечение качественными знаниями и сокращение разрыва в качестве образования между городом и сельской местностью. Основными направлениями является передача современных технологий преподавания от НИШ сельским школам. Это повышает квалификацию учителей. Кроме того, происходит обновление материальной базы школ по повышенным стандартам.

Проект охватывает 22 школы в 17 областях Казахстана, в которых обучается около 17 тыс. детей и работает порядка 2 тыс. учителей. Для первых пяти сельских школ программы акционер и основатель холдинга AITAS, учредитель ФУРО Серик Толукпаев выделил 1 млрд тенге.

Фото: холдинг Aitas

Мы поддерживаем НИШ, так как видим в этом образовательном институте системность, эффективность, масштабируемость и стремление транслировать свои знания в другие учреждения страны. Мы и ранее поддерживали образовательные инициативы. Например, ведущую международную конференцию про образование и новые технологии – EdCrunch. Занимаемся школьным проектом, проектом в сфере ТиПО и другими инициативами. Серик Толукпаев

Учредитель ФУРО отметил, что программа стартовала в пяти сельских школах, а в этом году ее поддержал Фонд "Қазақстан Халқына". Сейчас эти две организации при участии НИШ совместно реализуют проект "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности" уже в 17 школах. Таким образом, всего 22 сельские школы по всему Казахстану получат методики лучших школ страны, учебные заведения будут оснащены кабинетами новой модификации.

В рамках проекта перед фондом стоит большая задача и желание создать из данных школ центр жизни села.

Фото: холдинг Aitas

Нужно понимать, что в сельской местности крайне мало возможностей для раскрытия потенциала ребенка. В городе дети могут посещать различные центры дополнительного образования. А в селе – это лишь школа. Поэтому крайне важно, чтобы сельская школа не только давала академические знания по предметам, но и находила, развивала способности ученика, прививала ему навыки. Наш проект в том числе про это. Директор ФУРО Данияр Токтарбаев

Фото: холдинг Aitas

Кроме того, участники конференции смогли посетить тематические сессии и мастер-классы. В обсуждениях учителей, при участии зарубежных и казахстанских спикеров, поднимались самые востребованные темы – от оптимизации классов с искусственным интеллектом до развития ключевых компетенций и навыков в средних школах.