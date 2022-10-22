Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы аграрии Туркестанской области проведут ярмарку

ярмарка Алматы аграрии Туркестанская область Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
23-24 октября в Алматы пройдет расширенная ярмарка сельхозтоваропроизводителей Туркестанской области. Свою продукцию алматинцам представят фермеры из 14 районов и двух городов (Арыс, Кентау) области.

Как сообщили в пресс-службе акимата города, предложенный фермерами ассортимент включает более 50 наименований из числа мясомолочной, плодоовощной, колбасной продукции, а также муку, крупу, растительные и животные масла и др.

Общий объем продукции составит 367 тонн, из них:

  • мясная продукция – 55 тонн;

  • плодоовощная продукция – 190 тонн;

  • молочная продукция – 25 тонн;

  • рыбная продукция – 5 тонн;

  • прочая продукция – 92 тонны.

Ярмарка будет работать с 08:00 до 17:00 вдоль ул. Шевченко от ул. Кунаева до ул. Пушкина (напротив Музея археологии РГЦ "Ғылым ордасы").

Анастасия Московчук
Алматы Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
В России впервые за сто лет родился ребенок из династии
В России впервые за сто лет родился ребенок из династии Романовых
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Токаев наградил ряд казахстацев
Токаев наградил ряд казахстанцев в преддверии Дня Республики
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления