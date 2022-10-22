В Алматы аграрии Туркестанской области проведут ярмарку

23-24 октября в Алматы пройдет расширенная ярмарка сельхозтоваропроизводителей Туркестанской области. Свою продукцию алматинцам представят фермеры из 14 районов и двух городов (Арыс, Кентау) области.

Как сообщили в пресс-службе акимата города, предложенный фермерами ассортимент включает более 50 наименований из числа мясомолочной, плодоовощной, колбасной продукции, а также муку, крупу, растительные и животные масла и др.

Общий объем продукции составит 367 тонн, из них:

мясная продукция – 55 тонн;

плодоовощная продукция – 190 тонн;

молочная продукция – 25 тонн;

рыбная продукция – 5 тонн;

прочая продукция – 92 тонны.

Ярмарка будет работать с 08:00 до 17:00 вдоль ул. Шевченко от ул. Кунаева до ул. Пушкина (напротив Музея археологии РГЦ "Ғылым ордасы").