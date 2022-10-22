Команда "Барыса" потерпела поражение в КХЛ

В домашнем матче Континентальной хоккейной лиги хоккейный клуб "Барыс" уступил "Металлургу". Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе команды.

По медицинским причинам встречу пропускал Динмухамед Кайыржан. Вернулись в состав Батырлан Муратов и Дмитрий Гурков, который пропустил чуть больше трех недель из-за травмы.

Стартовый отрезок получился для хозяев обескураживающим. Гости четырежды огорчили столичную публику за 16 минут. Счет открыл Семен Кошелев. Далее "Металлург" три раза реализовал лишнего усилиями Николая Голдобина, Анатолия Никонцева и Брэндэна Лайпсика.

После этого Юлиус Гудачек заменил в воротах "Барыса" игравшего со стартового вбрасывания Никиту Бояркина.

Во втором отрезке Кошелев оформил дубль. Заключительная треть превратилась в формальность — 0:5.

23 октября "Барыс" сыграет в Нижнекамске с "Нефтехимиком".

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