Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Команда "Барыса" потерпела поражение в КХЛ

Барыс, Казахстан Фото: olympic.kz
В домашнем матче Континентальной хоккейной лиги хоккейный клуб "Барыс" уступил "Металлургу". Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе команды.

По медицинским причинам встречу пропускал Динмухамед Кайыржан. Вернулись в состав Батырлан Муратов и Дмитрий Гурков, который пропустил чуть больше трех недель из-за травмы.

Стартовый отрезок получился для хозяев обескураживающим. Гости четырежды огорчили столичную публику за 16 минут. Счет открыл Семен Кошелев. Далее "Металлург" три раза реализовал лишнего усилиями Николая Голдобина, Анатолия Никонцева и Брэндэна Лайпсика.

После этого Юлиус Гудачек заменил в воротах "Барыса" игравшего со стартового вбрасывания Никиту Бояркина.

Во втором отрезке Кошелев оформил дубль. Заключительная треть превратилась в формальность — 0:5.

23 октября "Барыс" сыграет в Нижнекамске с "Нефтехимиком".

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 млн тенге! Каждую неделю вас ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch и крупные бонусы.

Читайте также

Алина Саркулова завоевала "бронзу" на чемпионате Азии по маунтинбайку

Анна Данилина вышла в полуфинал женского "Мастерса" в Мексике

Тимофей Скатов вышел в полуфинал турнира в Чили

Ирина Лукичева
Барыс
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
В России впервые за сто лет родился ребенок из династии
В России впервые за сто лет родился ребенок из династии Романовых
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Токаев наградил ряд казахстацев
Токаев наградил ряд казахстанцев в преддверии Дня Республики
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления