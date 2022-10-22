Астанчанам рассказали о преимуществах отопления газом

Сейчас больше половины домов столичного района Сарыарка уже перешли на газоснабжение. Как отмечают жители частного сектора, это удобно и экономично для семейного бюджета, сообщает Zakon.kz.

Главный специалист отдела жизнеобеспечения аппарата акима района Сарыарка Арман Ажикенов отметил, что в трех жилых массивах более 3 тыс. домов уже отапливаются природным газом. Активно подключаются к голубому топливу и социальные объекты – школы и детские сады.

Основной вопрос – это цена. Стоимость подключения в данном случае зависит от квадратуры дома и положения газового выпуска.

Подключение дома к газу в среднем обходится жителям в 600 тыс. тенге. У кого территория небольшая, затрат меньше. На двухэтажные коттеджи, конечно, цена будет выше. Сумма не маленькая, но некоторым категориям населения государство компенсирует эти затраты. В их числе: пенсионеры, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями, – рассказал Арман Ажикенов.

Он добавил, что также астанчанам бесплатно выдаются приборы учета газа.

Фото: Zakon.kz

Мы увеличили размер компенсации с 90 до 130 МРП. К примеру, если семья потратила на подключение дома к газу 500-600 тыс. тенге, то 430 тыс. тенге они смогут получить от государства в виде компенсации. Для этого необходимо обратиться в столичное Управление занятости и соцзащиты. Арман Ажикенов

Помимо этого, есть компании, которые предоставляют рассрочки, беспроцентные кредиты до 750 тыс. тенге на 1,5 года.

Житель района Сарыарка Омар Бокенбаев подключил два дома к газоснабжению еще в ноябре 2021 года. За 300 квадратных метров он заплатил 1 млн тенге, но отметил, что затраты уже окупились.

Мы решили подключиться к газу, потому что это удобно. Раньше отапливали углем, из-за этого дома было грязно, да и слишком много хлопот доставляло. Сейчас в доме чистота, появилось больше свободного времени. Омар Бокенбаев

Помимо этого, теперь семье удается значительно экономить бюджет.

Чтобы отапливать два дома, мне нужно было 20 тонн угля – это примерно 400 тыс. тенге. Если посчитать, то с ноября прошлого года за газ я заплатил 280 тыс. тенге. Но, если дом хорошо утеплить, то можно сэкономить больше, – поделился Омар Бокенбаев.

В целом, по данным акимата, газификация жилых массивов и перевод энергоисточников на газ обеспечит снижение выбросов в атмосферу на 40 тыс. тонн/год, а также минимизирует чрезвычайные ситуации, связанные с использованием газовых баллонов.