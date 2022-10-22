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При взрыве на складе Минобороны Узбекистана пострадали 16 человек

Стало известно, сколько человек пострадали при взрыве склада Минобороны Узбекистана Фото: Telegram/mudofaavazirligi
При взрыве на военном складе Министерства обороны Узбекистана, расположенном в населенном пункте Малик в Сырдарьинской области, пострадали 16 человек. Их доставили в медучреждение Сырдарьинского района, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве здравоохранения Узбекистана, всем пострадавшим была оказана первая помощь.

В отделении скорой помощи Сырдарьинского районного медицинского объединения получили помощь пять граждан, амбулаторно – семь. Также четыре пациента помещены под стационарное наблюдение в Сырдарьинском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, – говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что среди пострадавших нет тяжелораненых и находящихся в критическом состоянии.

22 октября ранним утром в Сырдарьинской области Узбекистана на военном складе произошел взрыв. Расследование происшествия ведет министерство обороны страны.

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Динара Халдарова
Узбекистан
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