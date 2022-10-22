При взрыве на складе Минобороны Узбекистана пострадали 16 человек

Фото: Telegram/mudofaavazirligi

При взрыве на военном складе Министерства обороны Узбекистана, расположенном в населенном пункте Малик в Сырдарьинской области, пострадали 16 человек. Их доставили в медучреждение Сырдарьинского района, сообщает Zakon.kz.

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