При взрыве на складе Минобороны Узбекистана пострадали 16 человек
Фото: Telegram/mudofaavazirligi
При взрыве на военном складе Министерства обороны Узбекистана, расположенном в населенном пункте Малик в Сырдарьинской области, пострадали 16 человек. Их доставили в медучреждение Сырдарьинского района, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в Министерстве здравоохранения Узбекистана, всем пострадавшим была оказана первая помощь.
В отделении скорой помощи Сырдарьинского районного медицинского объединения получили помощь пять граждан, амбулаторно – семь. Также четыре пациента помещены под стационарное наблюдение в Сырдарьинском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, – говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что среди пострадавших нет тяжелораненых и находящихся в критическом состоянии.
22 октября ранним утром в Сырдарьинской области Узбекистана на военном складе произошел взрыв. Расследование происшествия ведет министерство обороны страны.
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